اجراءات الحكومة الاسبانية حول الهجرة محور يوم اعلامي لسفارة تونس بمدريد

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بمدريد، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، بأنها ستُنظّم يوم 3 أفريل القادم بمقرها، يوما إعلاميا لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بإسبانيا، قصد اطلاعهم بصفة دقيقة على الاجراءات الاستثنائية التي أعلنت عنها الحكومة الاسبانية، لتسوية إقامة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بإسبانيا.وأوضحت السفارة في بلاغها، أنّ هذا اليوم الاعلامي سينشّطه محام مختص في قانون الهجرة بإسبانيا، مشيرة إلى امكانية المشاركة في هذا اللقاء سواء حضوريا أو عن بعد عبر الرابط الذي ستضعه لاحقا.