تونس تُجدّد بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة إحياء يوم الأرض الموافق ليوم 30 مارس من كل سنة، مجدّدا دعم تونس غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه غير القابل للتصرّف والذي لا يسقط بالتقادم، وموقفها الثابت المناصر للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وفي نضالهم من أجل استعادة حقوقهم التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولتهم على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وبيّنت وزارة الخارجية في بيان، نشرته مساء الاثنين،" أن تونس تقف اليوم وقفة إجلال وإكبار للصمود البطولي للشعب الفلسطيني الأبيّ الذي يُواجه بمفرده غطرسة وطُغيان الكيان المحتّل ووحشيّة ترسانته العسكرية، أمام صمتٍ مريبٍ ومُخز للمجتمع الدولي، ليُسطّر ملحمة تاريخيّة جديدة في نضاله المتواصل لاسترداد أراضيه المغتصبة واستعادة حقوقه التاريخية المشروعة".وشدّد البيان على أنّ إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض يشكّل عنوانا وطنيا خالدا ومحطة مشرّفة يستلهم منها الشعب الفلسطيني معاني الصمود في مسيرة كفاحه المتواصلة دفاعا عن الأرض والمقدسات ضد غطرسة الكيان الصهيوني الغاشم وجرائمه ومخططاته الاستئصالية وتماديه في محاولات التهجير ومصادرة الأراضي وانتزاعها من أصحابها وطمس معالم القدس الشريف وتهويده.ولاحظت الخارجية التونسية أن إحياء هذه الذكرى يأتي في ظلّ الانشغال الشديد إزاء تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتضييق الخناق على سكانه من خلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الانسانية وتقييد حركة الأشخاص مما أدى إلى استفحال الكارثة الانسانية التي يعيشها سكان القطاع.كما يتزامن إحياء هذه المناسبة، حسب البيان، مع تمادي سلطات الاحتلال في سياسات الضم واعتماد خطط تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة باسم دولة الكيان بهدف توسيع رقعة الاستيطان وخلق أمر واقع جديد لفرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.