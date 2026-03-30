حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تشهد الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، التي انطلقت فعالياتها يوم 29 مارس، حضورا تونسيا مميزا يعكس ثراء وتنوع الإنتاج السينمائي الوطني، وفق ما أفاد به المركز الوطني للسينما والصورة.

وتشارك تونس في المسابقة الرسمية بفيلمين بارزين، هما الفيلم الروائي الطويل "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري، والذي اختير لافتتاح المهرجان، إلى جانب الفيلم القصير "مكان انتمي اليه" للمخرج يوسف الهندوسي.


وفي الأقسام الموازية، تسجل السينما التونسية حضورا إضافيا من خلال ثلاثة أعمال، حيث يعرض فيلم "ان نحلم، ربما" (تونس-برلين) للمخرجة نضال قيقة في عرضه العالمي الأول ضمن قسم "الدياسبورا". كما يعرض فيلم "صباط الغولة" لمختار العجيمي و"نساء بورقيبة" لجمال الدلالي ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.


وعلى مستوى لجان التحكيم، يشارك عدد من الأسماء التونسية في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، من بينهم المخرج مختار العجيمي والممثلة فاطمة بن سعيدان، إلى جانب مخرجين ونقاد من عدة دول إفريقية، من بينهم فاطو سيسي من مالي، وشاكيلي غوميدي من جنوب إفريقيا، وتييرنو إبراهيم من الكاميرون.

ويعكس هذا الحضور اللافت مكانة السينما التونسية وتطورها، مؤكدا حضورها المتنامي على الساحتين الإفريقية والدولية، وذلك في دورة تتواصل إلى غاية 4 أفريل 2026 بمدينة الأقصر المصرية.
