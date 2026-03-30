المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن من أجل التنقيب عن الآثار (النيابة العمومية)

أذنت النيابة العمومية بالمهدية، اليوم الاثنين، "بإيقاف 9 أنفار بتهمة تكوين وفاق من أجل التنقيب عن الآثار"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد الشطبري في تصريح إعلامي.وأوضح الشطبري أن من بين الموقوفين إطارا ساميا في الوظيفة العمومية وعوني أمن أحدهما في حالة مباشرة والثاني متقاعد.وبين، في ذات الصدد، أن معلومات وردت على النيابة العمومية مفادها وجود عصابة تقوم بالتنقيب عن الآثار بأرض مصنفة ذات طابع أثري.وأضاف المتحدث أن ممثل النيابة العمومية تنقل، مرفوقا بأعوان الضابطة العدلية، إلى عين المكان أين تمت المعاينات والتفتيش.وتم خلال العملية حجز مجموعة من القطع النقدية يشتبه في أنها أثرية علاوة على معدات للتنقيب وبعض الكتب التي تستعمل في مثل هذه العمليات.وتضمن المحجوز، زيادة على ما تقدم، كمية من العملة الصعبة فتح فيها بحث ديواني علاوة على توجيه تهمة غسيل الأموال.وقال الشطبري أن الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام ببن عروس تعهّدت بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق يهدف إلى التنقيب عن الآثار في أرض ذات صبغة أثرية وغسيل الأموال.