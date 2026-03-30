Babnet   Latest update 22:03 Tunis

مجلس وزاري يقرّ إجراءات عاجلة لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cae1d3144409.97067428_jiqolpnfhekgm.jpg>
Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 21:47
      
اتّخذ مجلس وزاري انعقد، يوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف سارة الزعفراني الزنزري، جملة من القرارات الهادفة إلى إصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.

تمويل فوري واستعادة تزويد السوق بالأدوية

وفي مقدّمة هذه الإجراءات، تمّ إقرار التأمين الفوري للاعتمادات المالية لفائدة الصيدلية المركزية التونسية، بما يمكّنها من استعادة نسق تزويد السوق الوطنية بالأدوية بصفة طبيعية ومنتظمة وعلى مدار السنة في مختلف الجهات.

كما تقرر:


* إحداث مخزون استراتيجي من الأدوية، خاصة الحيوية والخصوصية
* تعزيز الرقابة والتفقد وتكريس الشفافية في المنظومة الدوائية
* تحسين حوكمة التصرف في توزيع الأدوية

رقمنة المنظومة وتسريع الإجراءات

وشملت القرارات أيضًا:

* تعميم الأنظمة الرقمية لتتبع مسالك توزيع الأدوية وإدارة المخزون
* التقليص إلى الحد الأقصى في آجال دراسة مطالب رخص ترويج الأدوية
* دعم إنتاج الأدوية الجنيسة محليًا والحد من التوريد

إصلاحات هيكلية شاملة

وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي يمثل أولوية مطلقة للدولة، مشددة على ضرورة ضمان توفر الأدوية بصفة مستمرة في كافة المؤسسات الاستشفائية والصيدليات بجميع الجهات.

كما دعت إلى:

* تكثيف الرقابة على مختلف حلقات المنظومة الدوائية
* رقمنة شاملة للقطاع لضمان حسن التسيير
* تحسين إدارة المخزون ومسالك التوزيع

عروض وزارية وتشخيص للوضع

وخلال الاجتماع، قدّم مصطفى الفرجاني عرضًا حول وضعية الصيدلية المركزية وما تحقق من توصيات سابقة، فيما استعرض عصام الأحمر وضعية الصناديق الاجتماعية ومقترحات إصلاحها.

تقليص التبعية وتعزيز التصنيع المحلي

وشدّدت الحكومة على أهمية تقليص التبعية للخارج في المجال الدوائي، عبر تطوير التصنيع المحلي، وتحديث قائمة الأدوية الأساسية، ووضع خارطة طريق لتصنيع اللقاحات، بما يعزز تموقع تونس في السوقين الإفريقية والدولية.

ويأتي هذا المجلس في إطار متابعة توصيات سابقة دعت إلى معالجة نقص الأدوية وضمان استمرارية التزويد وتحسين حوكمة المنظومة الصحية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326500

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
16°-11
13°-10
13°-10
16°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>