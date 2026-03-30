قبلي: تعزيز أسطول النقل العمومي بالجهة بـ9 حافلات مزدوجة جديدة

تعزّز أسطول النقل في ولاية قبلي بـ9 حافلات مزدوجة جديدة، تسلمتها الشركة الجهوية للنقل بقابس خلال موكب انتظم، اليوم الاثنين، بمستودع الحافلات بقبلي المدينة، وفق ما أفاد به ممثل فرع قبلي للشركة الجهوية للنقل بقابس هشام المغزاوي، في تصريح لوكالة "وات."وأعرب المغزاوي عن أمله في أن تساهم هذه الحافلات الجديدة في حلّ إشكالية النقل على جميع الخطوط بمختلف المعتمديات، وخاصة في ما يتعلق بالنقل المدرسي، باعتبار ما يعانيه الاسطول الحالي من تهرّم في الحافلات تسبّب في تعطل السفرات على عدد من الخطوط في عديد المناسبات، مشيرا الى ان هذه الحافلات ستمكّن من تجديد أسطول الشركة بقبلي بنسبة تتراوح بين 45 و50 في المائة.من ناحيته، أكّدرئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بقابس، نادر بالصادق، أنّه تمكين ولاية قبلي من 9 حافلات من بين 24 حافلة مزدوجة تمتعت بها الشركة ضمن صفقة دولية، وذلك بهدف الرقي بالنقل العمومي بكافة ولايات البلاد.واعتبر أن هذا المكسب الجديد لجهة قبلي سيمكّن من تجاوز الظروف الصعبة التي عانى منها أهالي الجهة في الفترة الماضية نتيجة تراكمات عديد السنوات، كما يمثّل خطوة لتغيير جودة النقل العمومي بالجهة التي تمتعت مطلع السنة الجارية بحافلتين جديدتين خصصتا للنقل الحضري على خطي رجيم معتوق والفوار.ولفت بالصادق إلى أن الشركة الجهوية للنقل بقابس ا.نطلقت في إجراء صفقة جديدة لاقتناء 50 حافلة جديدة قبل موفى السنة الجارية، ستمكن من القضاء نهائيا على مختلف إشكاليات النقل العمومي على كافة الخطوط التي تعمل عليها وفتح صفحة جديدة لازدهار المؤسسة والرفع من جودة الخدمات، وفق تقديره.حمد