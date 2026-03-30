Babnet   Latest update 20:43 Tunis

قبلي: تعزيز أسطول النقل العمومي بالجهة بـ9 حافلات مزدوجة جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cac20330f1b0.09063726_qpfkhmgonilje.jpg>
Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 19:32
      
تعزّز أسطول النقل في ولاية قبلي بـ9 حافلات مزدوجة جديدة، تسلمتها الشركة الجهوية للنقل بقابس خلال موكب انتظم، اليوم الاثنين، بمستودع الحافلات بقبلي المدينة، وفق ما أفاد به ممثل فرع قبلي للشركة الجهوية للنقل بقابس هشام المغزاوي، في تصريح لوكالة "وات."
وأعرب المغزاوي عن أمله في أن تساهم هذه الحافلات الجديدة في حلّ إشكالية النقل على جميع الخطوط بمختلف المعتمديات، وخاصة في  ما يتعلق بالنقل المدرسي، باعتبار ما يعانيه الاسطول الحالي من تهرّم في الحافلات تسبّب  في تعطل السفرات على عدد من الخطوط في عديد المناسبات، مشيرا الى ان هذه الحافلات ستمكّن من تجديد أسطول الشركة بقبلي بنسبة تتراوح بين 45 و50 في المائة.
من ناحيته، أكّدرئيس دائرة الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بقابس، نادر بالصادق، أنّه تمكين ولاية قبلي من 9 حافلات من بين 24 حافلة مزدوجة تمتعت بها الشركة ضمن صفقة دولية، وذلك بهدف الرقي بالنقل العمومي بكافة ولايات البلاد.

واعتبر أن هذا المكسب الجديد لجهة قبلي سيمكّن من تجاوز الظروف الصعبة التي عانى منها أهالي الجهة في الفترة الماضية نتيجة تراكمات عديد السنوات، كما يمثّل خطوة لتغيير جودة النقل العمومي بالجهة التي تمتعت مطلع السنة الجارية بحافلتين جديدتين خصصتا للنقل الحضري على خطي رجيم معتوق والفوار.
ولفت بالصادق إلى أن الشركة الجهوية للنقل بقابس ا.نطلقت في إجراء صفقة جديدة لاقتناء 50 حافلة جديدة قبل موفى السنة الجارية، ستمكن من القضاء نهائيا على مختلف إشكاليات النقل العمومي على كافة الخطوط التي تعمل عليها وفتح صفحة جديدة لازدهار المؤسسة والرفع من جودة الخدمات، وفق تقديره.
حمد

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326490

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
16°-11
13°-10
13°-10
16°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>