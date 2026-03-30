من بينها ملف بايات تونس وأحداث الخبز : تاجيل قضايا العدالة الإنتقالية لجلسة 15 جوان المقبل

باشرت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس،النظر في عدد من الملفات القضائية التى أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة على غرار قضية احتجاجات الخبز 1984 بتونس الكبرى،وملف بايات تونس وقضايا تعذيب ، وقد قررت تأخير القضايا المذكورة إلى جلسة يوم 15 جوان المقبل في انتظار رد وزارة الداخلية وبعض الإدارات الأخرى على مكاتبات هيئة الدائرة وبالخصوص في انتظار استكمال التركيبة القانونية لهيئة الدائرة.

