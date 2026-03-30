اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي

اختتمت مساء أمس الاحد فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي التي تضمنت معارض للصناعات التقليدية وسهرات فينة وفقرات تنشيطية وفلكلورية وعروض سينمائية ومسابقات.وقد انطلق برنامج هذه الدورة يوم الخميس 26 مارس بتنظيم معرض للصناعات التقليدية بساحة السوق وسهرة فنية بإمضاء الشاب بشير.وكان رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات قد أشرف على افتتاح هذا المهرجان، حيث قام بجولة في معرض الصناعات التقليدية مثمنا جهود الحرفيين في الحفاظ على الموروث الثقافي، وبين في كلمة له أهمية هذه التظاهرة كحدث ثقافي وسياحي يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، داعيا الى تطوير جهة مطماطة كقطب سياحي دائم، مع دعم المبادرات الثقافية والتنموية.وشملت فعاليات المهرجان في يومه الثاني فقرات تنشيطية للأطفال وعروضا فلكلورية وسهرة مع الفنانة وردة الغضبان، وتابع رواد المهرجان في يومه الثالث كرنفال مطماطة بساحة المهرجان وتظاهرة AFROLAND وهي تظاهرة فنية الكترونية، الى جانب مواكبة سهرة للفنان حمودة فلاح بمسرح الهواء الطلق بمطماطة.وشهد اختتام المهرجان حفل تكريم للمشاركين وتوزيع جوائز المسابقات.