بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي

توج البطل الصاعد حمزة الهمامي بالميدالية الذهبية في منافسات الأساليب الحديثة إختصاص عصا جنوبي في بطولة العالم للوشو كونغ فو المقامة بالصين.وتحصل الهمامي على الميدالية الذهبية بعد تقديمه لافضل عرض في المسابقة بتنقيط 8.500 نقطة.وكان حمزة الهمامي أحرز منذ أيام قليلة فضية السيف جنوبي ضمن نفس البطولة.