إيقاف بطل ماراطون نيويورك 2021 الكيني كورير خمسة أعوام بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، اليوم الاثنين، إيقاف العداء الكيني ألبرت كورير، بطل ماراطون نيويورك 2021، لمدة خمسة أعوام بسبب تناوله مادة محظورة.وأكدت الوحدة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن نتيجة فحص العداء، البالغ من العمر 32 عاما، أظهرت وجود مادة محظورة تعزز إنتاج كريات الدم الحمراء.وقالت إن كورير استفاد من خفض لمدة عام واحد من العقوبة الأساسية البالغة ستة أعوام "بناء على اعتراف مبكر وقبوله العقوبة" التي يبدأ مفعولها من 8 جانفي 2026 وتستمر حتى 7 جانفي 2031.وكورير متخصص في سباقات الماراطون وأبرز نتائجه كانت في نيويورك حيث أحرز المركز الأول عام 2021، إضافة إلى المركز الثاني عامي 2019 و2023 والثالث عامي 2024 و2025.كما فاز بسباق ماراطون أوتاوا عامي 2019 و2025 وفيينا عام 2017 وهيوستن عام 2019.ويزيد إيقاف كورير من معاناة كينيا مع المنشطات، فمنذ عام 2017، أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى أكثر من 140 رياضيا كينيا، معظمهم من عدائي المسافات الطويلة، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى.ومن بين هؤلاء، روث تشيبنغيتش، حاملة الرقم القياسي العالمي الحالي في سباق الماراطون للسيدات التي أوقفتها وحدة النزاهة موقتا في جويلية الماضي، وبينارد كيبيت كويتش، صاحب المركز الخامس في سباق 10 آلاف متر خلال أولمبياد باريس 2024 والذي أوقف في جوان 2025.