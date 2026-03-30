Babnet   Latest update 17:48 Tunis

إيقاف بطل ماراطون نيويورك 2021 الكيني كورير خمسة أعوام بسبب المنشطات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69caa3ee4cba36.91040987_iogemqhlnpjkf.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 17:24 قراءة: 1 د, 0 ث
      
أعلنت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، اليوم الاثنين، إيقاف العداء الكيني ألبرت كورير، بطل ماراطون نيويورك 2021، لمدة خمسة أعوام بسبب تناوله مادة محظورة.
وأكدت الوحدة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أن نتيجة فحص العداء، البالغ من العمر 32 عاما، أظهرت وجود مادة محظورة تعزز إنتاج كريات الدم الحمراء.
وقالت إن كورير استفاد من خفض لمدة عام واحد من العقوبة الأساسية البالغة ستة أعوام "بناء على اعتراف مبكر وقبوله العقوبة" التي يبدأ مفعولها من 8 جانفي 2026 وتستمر حتى 7 جانفي 2031.

وكورير متخصص في سباقات الماراطون وأبرز نتائجه كانت في نيويورك حيث أحرز المركز الأول عام 2021، إضافة إلى المركز الثاني عامي 2019 و2023 والثالث عامي 2024 و2025.
كما فاز بسباق ماراطون أوتاوا عامي 2019 و2025 وفيينا عام 2017 وهيوستن عام 2019.
ويزيد إيقاف كورير من معاناة كينيا مع المنشطات، فمنذ عام 2017، أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى أكثر من 140 رياضيا كينيا، معظمهم من عدائي المسافات الطويلة، وهو عدد يفوق أي دولة أخرى.

ومن بين هؤلاء، روث تشيبنغيتش، حاملة الرقم القياسي العالمي الحالي في سباق الماراطون للسيدات التي أوقفتها وحدة النزاهة موقتا في جويلية الماضي، وبينارد كيبيت كويتش، صاحب المركز الخامس في سباق 10 آلاف متر خلال أولمبياد باريس 2024 والذي أوقف في جوان 2025.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326480

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
17°-11
15°-10
15°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>