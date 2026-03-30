توزر: تدشين أوّل مقر لمعتمدية حامة الجريد المحدثة منذ سنة 2016

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 23:02
      
دُشّن، اليوم الاثنين، أوّل مقر لمعتمدية حامة الجريد المحدثة بولاية توزر منذ سنة 2016، وذلك إثر انتهاء أشغال البناء والتي ناهزت كلفتها 1,7 ملايين دينار.
ودعا والي توزر شاهين الزريبي، لدى إشرافه على تدشين المقر بحضور الإطارات الإدارية والأمنية الجهوية، إلى حسن استقبال المواطنين، والإصغاء لمشاغلهم، والعمل على مزيد تحسين الخدمات الإدارية والارتقاء بها.


وفي تصريح لوكالة "وات"، أوضحت رئيسة المجلس الجهوي بولاية توزر جميلة العرفاوي أنّه منذ إقرار إحداث معتمدية حامة الجريد، تم استغلال جزء من مبنى دار الشباب حامة الجريد بشكل مؤقت إلى حين إتمام أشغال بناء مقرها الجديد الذي يضم مجموعة من الفضاءات الإدارية، وقاعة جلسات، ومسكنا وظيفيا.
وأضافت أنه من المنتظر أن يساهم هذا الإحداث في تحسين مختلف الخدمات المسداة لفائدة المواطن، سيما وأن معتمدية حامة الجريد الناشئة تفتقر لعديد المرافق الإدارية وفروع البنوك، وفق تأكيدها.
يشار إلى أن معتمدية حامة الجريد تضم بلدية واحدة، وخمس عمادات، ويبلغ عدد سكانها حوالي 9600 ساكن حسب تعداد سنة 2014، وتتمتع بإمكانيات هامة في القطاع الفلاحي، فضلا عن مياه جوفية حارة قادرة على تنشيط السياحة الاستشفائية.
