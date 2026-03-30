كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات

أقرت لجنة القوانين والنزاعات التابعة لـالجامعة التونسية لكرة السلة، اليوم الإثنين، النتيجة الحاصلة فوق الميدان في مباراة ربع نهائي كأس تونس بين شبيبة القيروان وجمعية الحمامات، والتي انتهت بفوز شبيبة القيروان بنتيجة 86-63.



وكانت جمعية الحمامات قد تقدمت بإثارة، احتجاجًا على تشريك شبيبة القيروان للاعبين أجنبيين خلال المباراة، غير أن اللجنة المختصة قررت رفض الإثارة شكلاً وأصلاً، وتثبيت النتيجة المسجلة على أرضية الميدان.

وبهذا القرار، تواصل شبيبة القيروان مشوارها في المسابقة، حيث ستواجه في الدور نصف النهائي الاتحاد الرياضي المنستيري يوم 18 أفريل المقبل.


وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي اتحاد الأنصار مع النادي الإفريقي، في إطار سباق بلوغ المباراة النهائية لكأس تونس.
