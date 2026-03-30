إلغاء رحلة بحرية بين تونس ومرسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية

اعلنت الشركة التونسية للملاحة إلغاء الرحلة البحرية المبرمجة على خط تونس / مرسيليا / تونس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 02 أفريل 2026، والتي كانت مبرمجة على متن السفينة "تانيت" وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط، وحرصا منها على ضمان أعلى درجات السلامة والراحة.

واكدت الشركة في بلاغ لها الاثنين، أنه يمكن للمسافرين المعنيين بهذه الرحلة تغيير مواعيد سفرهم دون دفع معاليم إضافية، وذلك ضمن الرحلات المبرمجة خلال شهر أفريل 2026، على خطّي مرسيليا وجنوة.

ولمزيد من المعلومات والإرشادات، دعت الشركة الوطنية الحرفاء، الى الاتصال بالأرقام التالية:
71322802 – 71346061 – 58526822
