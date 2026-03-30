الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف

يستضيف فضاء مسرح-سينما الريو بالعاصمة من 2 إلى 12 أفريل 2026 الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس.ويقام هذا المهرجان ببادرة من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وفضاء الريو بدعم من المركز الوطني للسينما والصورة وبمساهمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومشروع "تسير" الداعم للصناعات الثقافية والإبداعية، ومهرجان السينما الفلسطينية بباريس.واختار القائمون على المهرجان إهداء هذه الدورة الأولى لروح الفقيد الأستاذ إسماعيل الجنيدي الذي توفي منذ نحو عام، وهو "محام فلسطيني من الخليل، اختار تونس وطنا ثانيا وكان لسنوات مسؤولا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في تونس".وخلال ندوة صحفية التأمت اليوم في فضاء الريو أوضح مدير الفضاء الحبيب بالهادي أن الهدف من المهرجان هو تسليط الضوء على السينما الفلسطينية وإبراز تنوع وثراء وجودة الأعمال السينمائية الفلسطينية عبر مختلف الأجيال، مؤكدا على أن "السينما سلاح يتجاوز حاجز اللغة".وأوضح أن المهرجان في دورته الأولى يقوم على سبعة أقسام سيكتشفها الجمهور وهي قسم التكريمات الذي سيخصص هذا العام للاحتفاء بالمخرج ميشيل خليفي الذي سيحل ضيف شرف وسيشرف على ماستر كلاس فضلا عن تقديم مجموعة من أفلامه، وتنظيم لقاء حواري يجمعه بمخرج فلسطيني شاب، (ضمن قسم لقاء بين جيلين)، إلى جانب قسم أفلام البدايات (من خلال عرض أفلام للمخرجين مصطفى أبو علي وقيس الزبيدي) والفيلم الفلسطيني الجديد (من خلال أفلام جديدة لمخرجين شبان) وقسم للتعريف بشباب فلسطيني صاعد (من خلال التعريف بالمخرج الفلسطيني الشاب محمود نبيل أحمد).كما تم تخصيص قسم "الفنون الأخرى" حيث سيتولى شابان فلسطينيان تنظيم معرض فني والكشف عن تنصيبة ستقام بفضاء الريو، الى جانب قسم السينما الفلسطينية في عيون الآخرين.وأضاف الناقد والدكتور في الدراسات السينمائية ومسؤول البرمجة إقبال زليلة أن اختيار الأفلام المعروضة استند إلى عدة ركائز منها الحرص على عرض نماذج من السينما الفلسطينية بمختلف أشكالها (التجريبية والوثائقية وسينما الشباب وسينما المؤلف وأفلام المقاومة...) كما تم الحرص على تجسيد التواصل بين الأجيال عبر عرض أفلام لمخرجين كان لهم دور في تركيز السينما الفلسطينية، سواء كانوا من فلسطين أو لمخرجين ليسوا من فلسطين لكنهم متضامنون مع القضية الفلسطينية وساهموا في تسليط الأضواء عليها، وعرض أفلام لمخرجين شباب.وأكد حرص القائمين على المهرجان على المراوحة بين مخرجي الداخل الفلسطيني و"مخرجي الشتات"، مشيرا إلى اللقاء الهام الذي سيجمع خليفي بالمخرج الشاب محمود نبيل أحمد الذي درس في تونس وهو مقيم اليوم في بلجيكا،. كما أكد على أهمية تكريم ميشيل خليفي الذي يعتبر اليوم من أهم المخرجين الفلسطينيين وسيتابع الجمهور أعماله التي بدأت منذ 1980، لافتا إلى أن كل أعمال هذا المخرج صودرت عروضها في الأراضي المحتلة.وأشار إلى أن الدورة ستكرم الممثل والمخرج الفلسطيني الراحل محمد بكري الذي توفي في ديسمبر 2025 من خلال عرض فيلم "زنديق" لميشيل خليفي الذي يؤدي فيه البكري دور البطولة.ومن جانبها أشارت إيناس التليلي، ممثلة الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، أن هذه الجمعية تأسست العام الماضي دعما للفلسطينيين وهي تهدف إلى نشر ثقافة المقاومة عبر الفنون وإلى دعم حق الفلسطينيين في التحرر من الاحتلال.وبالتوازي مع اللقاءات الحوارية والعروض الموسيقية والسينمائية سيتم بفضاء الريو تنظيم معرض يتضمن منتجات متنوعة حرفية وغيرها، وستخصص مداخيل المبيعات لدعم المهرجان الذي يقام تحت شعار "ثمة شيء يبنى...ليس احتفالا بل ضرورة".وتستهل الدورة يوم الخميس بافتتاح المعرض (س18) ويكون الموعد في السهرة مع عرض موسيقي لمريم العبيدي يليه عرض فيلم "عرس الجليل" (1987) للمخرج ميشيل خليفي .ويتابع الجمهور يوم الجمعة فيلمين لميشيل خليفي أيضا هما "الذاكرة الخصبة" (على الساعة السادسة مساء و"زنديق" (س 20و30) .ويشرف خليفي يوم السبت على ورشة تكوينية (س 15) يليها الكشف عن تنصيبة لحكيم مسكاوي (س17) قبل عرض فيلمين هما "نشيد الحجر" لميشيل خليفي (س18) وفلسطين 36" لآن ماري جاسر (س20 و30).وبخصوص برمجة لقاء بين جيلين من صانعي الأفلام الفلسطينيين فسيقام صباح الأحد 5 أفريل (س 11) قبل عرضين لفيلم "الطريق 181 لخليفي (س 15 وس 18) يليهما عرض فيلم "ليلى والذئاب" لهيني سرور (س20 و30) .ويفسح المجال للجمهور مجددا يوم الإثنين لمتابعة "نشيد الحجر" (س15) و"الذاكرة الخصبة" (س 18) كما يخصص يوم الثلاثاء لإعادة عرض "الطريق 181" (في موعدين س 15 وس 18).ويتابع ضيوف المهرجان يوم الأربعاء 8 أفريل أربعة عروض هي "الزواج المختلط في الأراضي المقدسة" و"معلول تحتفل بدمارها" لخليفي (س 15) و"أشباح مألوفة" للاريسا صنصور (س18) و"يوميات سماء" للورنس أبو حمدان (س18).وتستهل عروض الخميس بأربعة أشرطة قصيرة (س15) يليها فيلمان للمخرج رشيد مشهراوي هما "من النقطة صفر" (س17) و"أحلام عابرة" (س20 و30)، أما يوم الجمعة 10 أفريل فيتابع الجمهور "مائة وجه ليوم واحد" لكريستيان غازي (س15) و"الفيلم عمل فدائي" لكمال الجعفري (س18) و"غزة التي تطل على البحر" لمحمود نبيل أحمد (س20 و30).ويكون الموعد يوم السبت مع فيلمي "تقسيم" لديانا علان و"السترة" (س 15) وأربعة أفلام قصيرة (س 18) و"غزة يا حبي" لعرب وطرزان ناصر (س20 و30).ويشهد يوم الأحد عرض فيلم "يشرقون" لحكيم مسكاوي و"الحرب في داخلنا" لمحمود نبيل أحمد و"أصداء" لحازم ياسين (س15) قبل أن يسدل الستار على فعاليات هذه الدورة الأولى بعرض فيلم "طريق البحر إلى غزة" لألفة لملوم (س19).وجدير بالذكر أن أسعار تذاكر العروض تتراوح بين 6 د للعموم و3 د للطلبة.