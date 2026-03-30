مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما على نظيره الموريتاني بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الثاني الذي اقيم بينهما اليوم الاثنين بملعب الهادي النيفر بباردو في اطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وكان المنتخب التونسي تغلب في المباراة الودية الاولى يوم الجمعة الماضي على نظيره الموريتاني (3-2).