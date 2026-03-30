تصفيات “أوناف” لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا
حقق المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة فوزًا مهمًا على نظيره المنتخب الليبي لأقل من 17 سنة بنتيجة 2-1، في المباراة التي دارت مساء الإثنين ضمن الجولة الثالثة من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.
وافتتح المنتخب الليبي التسجيل عبر عبد الرحمان أبو زيادة في الدقيقة 12، قبل أن يعدل محمد عثمان بن حسين النتيجة في الدقيقة 19، ثم منح محمد منصف الثابتي الفوز للمنتخب التونسي بهدف ثانٍ من ضربة جزاء في الدقيقة 55.
نتائج الجولات السابقة* الجولة الأولى (24 مارس)
المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة – تونس: 2-0
المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة – ليبيا: 5-1
* الجولة الثانية (27 مارس)
تونس – المنتخب المصري لأقل من 17 سنة: 0-1
الجزائر – المغرب: 0-3
* الجولة الثالثة (30 مارس)
ليبيا – تونس: 1-2
مصر – المغرب
الترتيب المؤقت* المغرب: 6 نقاط (مباراتان)
* الجزائر: 3 نقاط (مباراتان)
* مصر: 3 نقاط (مباراة)
* تونس: 3 نقاط (3 مباريات)
* ليبيا: 0 نقاط (مباراتان)
برنامج بقية المباريات* الجولة الرابعة (2 أفريل)
ليبيا – مصر
تونس – الجزائر
* الجولة الخامسة (5 أفريل)
الجزائر – مصر
المغرب – ليبيا
ويُذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب تتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326471