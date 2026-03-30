تصفيات “أوناف” لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا

حقق المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة فوزًا مهمًا على نظيره المنتخب الليبي لأقل من 17 سنة بنتيجة، في المباراة التي دارت مساء الإثنين ضمن الجولة الثالثة من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2026.وافتتح المنتخب الليبي التسجيل عبر عبد الرحمان أبو زيادة في الدقيقة 12، قبل أن يعدل محمد عثمان بن حسين النتيجة في الدقيقة 19، ثم منح محمد منصف الثابتي الفوز للمنتخب التونسي بهدف ثانٍ من ضربة جزاء في الدقيقة 55.المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة – تونس: 2-0المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة – ليبيا: 5-1تونس – المنتخب المصري لأقل من 17 سنة: 0-1الجزائر – المغرب: 0-3ليبيا – تونس: 1-2مصر – المغرب* المغرب: 6 نقاط (مباراتان)* الجزائر: 3 نقاط (مباراتان)* مصر: 3 نقاط (مباراة)* تونس: 3 نقاط (3 مباريات)* ليبيا: 0 نقاط (مباراتان)ليبيا – مصرتونس – الجزائرالجزائر – مصرالمغرب – ليبياويُذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب تتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.