وزير الشّؤون الخارجيّة يستقبل مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ca7a6341ba99.87280409_omqkepijgfnhl.jpg>
استقبل وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، محمد علي النّفطي، اليوم الإثنين ، نبيل عسّاف، بمناسبة تعيينه على رأس المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس.

وأكّد الوزير، خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، أهمية تدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس ومنظمة الأغذية والزراعة من أجل الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، مبرزا طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط تونس بهذه المنظمة وانخراطها الفاعل في برامجها منذ ستينات القرن الماضي.


كما أعرب عن تقدير تونس للجهود المبذولة من قبل هذه المنظمة والدور الذي ما فتئت تضطلع به كشريك فاعل لتحقيق الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية والإفريقية والمتوسّطية وفي العالم مجدّدا بهذه المناسبة، دعم تونس لجهود المنظمة من أجل المساهمة في مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، على غرار تغير المناخ والأزمات الصحية والنزاعات المسلحة والشحّ المائي، التي تشكّل تهديدا للأمن الغذائي العالمي، مؤكّدا على أهمية إدماج التكنولوجيات الحديثة وتعزيز برامج التكوين وبناء القُدُرات.


من جانبه، أعرب المسؤول الأممي عن اعتزازه بتوليه مهامه في تونس، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة دعم جهود الدولة التونسية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومثمّنا مستوى مشاريع التعاون القائمة مع تونس التي تصبّ في مواجهة التحديات المتفاقمة.

وشدّد في ذات الوقت، على أهمية تبنّي إجراءات زراعية مستدامة وتعزيز البحث العلمي والتطوير في مختلف المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتي تستدعي خبرات عالمية تتوفر عليها تونس ويمكن الاعتماد عليها من أجل الارتقاء بعمل المنظمة وتحقيق الأهداف المنشودة.
