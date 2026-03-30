Babnet   Latest update 16:07 Tunis

توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ca6be32dcb30.42038196_fqmpjkilgoenh.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 15:25 قراءة: 1 د, 11 ث
      
اختتم اليوم الاثنين في مدينة نفطة من ولاية توزر دورة 2026 من المهرجان الدولي للطائرات الورقية الذي انتظم منذ يوم 28 من هذا الشهر ونظمه المركب الشبابي بنفطة بالشراكة مع المركز الثقافي والرياضي ببن عروس بعد أن انتظمت المرحلة الأولى من المهرجان من 24 إلى 27 مارس بالمركز الثقافي والرياضي في بن عروس.
وأقيمت المرحلة الثانية من المهرجان بالمركب الشبابي نفطة تحت شعار "طائرة السلام لتحلق من جديد في ربوع الجريد" عبر ورشات وخرجات إلى مجموعة من المواقع السياحية على غرار موقع عنق الجمل وراس العين توزر والواحات الجبلية أين قام الشباب المشارك بتحليق الطائرات الورقية والتعريف بهذه الرياضة وفق مبروكة المرادي ، إطار بالمركب الشبابي نفطة ومنسقة المهرجان.
وأشارت إلى أن التظاهرة شارك فيها شباب من 16 دولة أجنبية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا إلى جانب تونس فضلا عن مشاركة شباب الناشط بالجمعيات محليا ووطنيا ومؤسسات الشباب بالجهة استمتع خلالها المشاركون والضيوف بورشات في صنع الطائرات الورقية وبعدها عملية التحليق موضحة أن الورشات تنوعت منها ما وجه لإطارات الشباب حول طرق وتقنيات صنع هذه الطائرات بغاية تعميم نوادي الطائرات الورقية في مختلف مؤسسات الشباب. كما تم تنظيم ورشات مخصصة للأطفال والشباب هدفها نشر هذه النوادي لأهمية رياضة الطائرات الورقية في العملية التربوية.

وأوضحت في هذا السياق أن الورشات أثثها مختصون تم خلالها تقديم مدخل نظري لكيفية صنع الطائرات الورقية المستحدثة والقديمة تلتها ورشات تطبيقية وذلك بالتوازي مع ورشات تكون للشباب المشارك وشباب المنطقة الممثل لنسيج الجمعيات منها الكشافة التونسية وجمعية الشباب المبدع وجمعيات رياضية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326464

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
17°-11
15°-10
15°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>