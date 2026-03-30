توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية

اختتم اليوم الاثنين في مدينة نفطة من ولاية توزر دورة 2026 من المهرجان الدولي للطائرات الورقية الذي انتظم منذ يوم 28 من هذا الشهر ونظمه المركب الشبابي بنفطة بالشراكة مع المركز الثقافي والرياضي ببن عروس بعد أن انتظمت المرحلة الأولى من المهرجان من 24 إلى 27 مارس بالمركز الثقافي والرياضي في بن عروس.وأقيمت المرحلة الثانية من المهرجان بالمركب الشبابي نفطة تحت شعار "طائرة السلام لتحلق من جديد في ربوع الجريد" عبر ورشات وخرجات إلى مجموعة من المواقع السياحية على غرار موقع عنق الجمل وراس العين توزر والواحات الجبلية أين قام الشباب المشارك بتحليق الطائرات الورقية والتعريف بهذه الرياضة وفق مبروكة المرادي ، إطار بالمركب الشبابي نفطة ومنسقة المهرجان.وأشارت إلى أن التظاهرة شارك فيها شباب من 16 دولة أجنبية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا إلى جانب تونس فضلا عن مشاركة شباب الناشط بالجمعيات محليا ووطنيا ومؤسسات الشباب بالجهة استمتع خلالها المشاركون والضيوف بورشات في صنع الطائرات الورقية وبعدها عملية التحليق موضحة أن الورشات تنوعت منها ما وجه لإطارات الشباب حول طرق وتقنيات صنع هذه الطائرات بغاية تعميم نوادي الطائرات الورقية في مختلف مؤسسات الشباب. كما تم تنظيم ورشات مخصصة للأطفال والشباب هدفها نشر هذه النوادي لأهمية رياضة الطائرات الورقية في العملية التربوية.وأوضحت في هذا السياق أن الورشات أثثها مختصون تم خلالها تقديم مدخل نظري لكيفية صنع الطائرات الورقية المستحدثة والقديمة تلتها ورشات تطبيقية وذلك بالتوازي مع ورشات تكون للشباب المشارك وشباب المنطقة الممثل لنسيج الجمعيات منها الكشافة التونسية وجمعية الشباب المبدع وجمعيات رياضية.