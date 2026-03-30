Babnet   Latest update 16:07 Tunis

جربة تحتضن المؤتمر الدولي للسياحة والأسفار من 9 إلى 11 أفريل 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69ca67b713f405.91191077_pnhoklgmjeqif.jpg>
Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 15:07
      
تحتضن جزيرة جربة ومعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، من 9 إلى 11 أفريل 2026، أشغال الدورة الأولى من الموتمر الدولي للسياحة والأسفار، تحت شعار "إعادة ابتكار السياحة في الجنوب: مستدامة، مبتكرة، مربحة".

ويهدف هذا الحدث، الذي يجمع مهنيي القطاع والشركات الناشئة والمؤسسات الوطنية والدولية، إلى بلورة نموذج سياحي جديد للجنوب التونسي يقوم على الاستدامة والابتكار والجدوى الاقتصادية.


ويتضمن برنامج الكونغرس، الممتد على ثلاثة أيام، تنظيم سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول بالخصوص تطوير المنظومة الفندقية وسياحة العافية والسياحة الرياضية والسياحة البيئية، إضافة إلى محور حول السياحة الذكية.



كما خصصت الهيئة المنظمة مسابقة للابتكار لفائدة الشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم لقاءات شراكة بهدف دفع الشراكات بين المتدخلين في القطاع.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب النظري، إذ يتضمن القائمون على التظاهرة جولات ميدانية للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها منطقة الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى أمسيات ثقافية تهدف إلى تعزيز الاندماج بين المشاركين والوسط المحلي.

ويمثل الموتمر ، وفق منظميه، محطة هامة للترويج للجنوب التونسي كوجهة سياحية رائدة، في إطار مقاربة تدمج بين البعد البيئي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326461

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
17°-11
15°-10
15°-10
16°-10
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (27/03)     2925,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (27/03)   28420 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>