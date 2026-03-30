مدينة العلوم بتونس تحتفل باليوم العالمي للمياه يوم 04 أفريل المقبل تحت شعار "المياه والمساواة بين الجنسين"

تحتفل، مدينة العلوم بتونس، باليوم العالمي للمياه، الذي يحمل هذه السنة شعار "المياه والمساواة بين الجنسين"، وذلك يوم السبت 04 أفريل 2026، بمقرها بالعاصمة.ويهدف هذا الحدث، الذي تنظمه مدينة العلوم بالتعاون مع مركز أبحاث وتكنولوجيا المياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعهد البحوث من أجل التنمية وجمعية البحث في العمل، إلى رفع مستوى الوعي العام بأهمية المياه في مجتمعاتنا وضرورة الحفاظ على هذا المورد الحيوي.وتعمل مدينة العلوم بتونس من خلال هذه المبادرة، على تعزيز الإدارة المستدامة للمياه التي تعد أمرا أساسيا لضمان حصول الاجيال الحالية والمستقبلية على الماء.ويتضمن البرنامج عروضا تتعلق بكيفية المحافظة على الثروة المائية بمشاركة مختصين في هذا المجال الى جانب تنظيم معارض علمية وورشات عمل وأنشطة تفاعلية تمكن من اكتشاف الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء من خلال تقديم جملة من التجارب.كما سيتم تخصيص ورشات عمل موجهة للاطفال لرفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه ومسابقة معلومات عن الماء.وسيتمكن المشاركون في هذا الحدث من الاستمتاع بجولات إرشادية في جناح الماء.ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمياه، يوم 22 مارس، من كل سنة من طرف الأمم المتحدة، على أن يكون لكل عام موضوع خاص به.ويتيح اليوم العالمي للمياه لعام 2026، الفرصة لاثارة الوعي وتبادل المعارف وتعزيز العمل بشأن المياه والمساواة بين الجنسين.وتقدم لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وشركاؤها مجموعة واسعة من الموارد العامة، بما في ذلك مجموعة أدوات تفعيل اليوم العالمي للمياه لسنة 2026 ، من أجل مساعدة المدارس والمنظمات والمجتمعات المحلية على إلهام الأشخاص لاتخاذ إجراءات من أجل مستقبل ينعم بالأمن المائي والمساواة بين الجنسين.