الرابطة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة

Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 14:05
      
تم الإعلان عن روزنامة بقية الموسم الجاري لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري.

برنامج الجولات المتبقية

* الجولة 24: أيام 3 و4 و5 أفريل

* الجولة 25: أيام 10 و11 و12 أفريل


* المباراة المتأخرة (الجولة 25):
الترجي الرياضي – الترجي الجرجيسي
يوم 23 أفريل

* الجولة 26: يومي 25 و26 أفريل

* الجولة 27: يومي 29 و30 أفريل

* الجولة 28: أيام 2 و3 و4 ماي

كأس تونس والجولات الختامية

وأوضح المستيري أنه سيتم لاحقًا تحديد موعدي الجولتين 29 و30، مشيرًا إلى أن الدور ثمن النهائي لكأس تونس سيُقام يومي 18 و19 أفريل، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد بقية الأدوار.
