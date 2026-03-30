الرابطة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة

كأس تونس والجولات الختامية



تم الإعلان عن روزنامة بقية الموسم الجاري لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم معز المستيري.أيام 3 و4 و5 أفريلأيام 10 و11 و12 أفريلالترجي الرياضي – الترجي الجرجيسييوم 23 أفريليومي 25 و26 أفريليومي 29 و30 أفريلأيام 2 و3 و4 مايوأوضح المستيري أنه سيتم لاحقًا تحديد موعدي الجولتين 29 و30، مشيرًا إلى أنسيُقام يومي 18 و19 أفريل، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد بقية الأدوار.