بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج

تُقام مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد يوم الأربعاء 1 أفريل، وفق البرنامج التالي:* الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال(قاعة الزواوي – الساعة 14:00)* النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت(قاعة القرجاني – الساعة 15:00)* سبورتينغ المكنين – النجم الساحلي(قاعة المكنين – الساعة 16:00)* الترجي الرياضي: 19 نقطة* النادي الإفريقي: 19 نقطة* النجم الساحلي: 11 نقطة* نادي ساقية الزيت: 10 نقاط* نادي كرة اليد بجمال: 9 نقاط* سبورتينغ المكنين: 5 نقاطوتكتسي هذه الجولة أهمية خاصة في سباق التتويج، في ظل الصدارة المشتركة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، قبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة النهائية.