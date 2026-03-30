بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج
تُقام مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد يوم الأربعاء 1 أفريل، وفق البرنامج التالي:
* الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال
(قاعة الزواوي – الساعة 14:00)
* النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت
(قاعة القرجاني – الساعة 15:00)
* سبورتينغ المكنين – النجم الساحلي
(قاعة المكنين – الساعة 16:00)
ترتيب الفرق قبل الجولة* الترجي الرياضي: 19 نقطة
* النادي الإفريقي: 19 نقطة
* النجم الساحلي: 11 نقطة
* نادي ساقية الزيت: 10 نقاط
* نادي كرة اليد بجمال: 9 نقاط
* سبورتينغ المكنين: 5 نقاط
وتكتسي هذه الجولة أهمية خاصة في سباق التتويج، في ظل الصدارة المشتركة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، قبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة النهائية.
* الترجي الرياضي – نادي كرة اليد بجمال
(قاعة الزواوي – الساعة 14:00)
* النادي الإفريقي – نادي ساقية الزيت
(قاعة القرجاني – الساعة 15:00)
* سبورتينغ المكنين – النجم الساحلي
(قاعة المكنين – الساعة 16:00)
ترتيب الفرق قبل الجولة* الترجي الرياضي: 19 نقطة
* النادي الإفريقي: 19 نقطة
* النجم الساحلي: 11 نقطة
* نادي ساقية الزيت: 10 نقاط
* نادي كرة اليد بجمال: 9 نقاط
* سبورتينغ المكنين: 5 نقاط
وتكتسي هذه الجولة أهمية خاصة في سباق التتويج، في ظل الصدارة المشتركة بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، قبل ثلاث جولات من نهاية المرحلة النهائية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326457