وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447هـ/2026م

افتتح وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي،اول امس السبت ، الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين،الذي نظمته شركة الخدمات الوطنية والإقامات، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج 1447هـ/2026موأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ، أن الهدف المشترك يتمثل في تمكين الحاج التونسي من أداء مناسكه في أفضل الظروف من حيث الصحة والتنظيم والطمأنينة، مشددا على أن ملف الحج يحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية قيس سعيد ومتابعة من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري واهتمام كافة الشعب التونسي، باعتبار خدمة الحجيج شرفا وأمانة ومسؤولية تستوجب التنسيق والتكاتف بين مختلف مكونات مكتب حجاج تونس.وثمن الجهود التي بذلتها شركة الخدمات الوطنية والإقامات ومؤطرو الحجيج خلال الموسم الفارط، والتي أثمرت عن حصول تونس على جائزة في حسن التنظيم، داعيا إلى مضاعفة الجهود لمواصلة تحقيق نتائج أفضل خلال الموسم القادم.من جهته عبر الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي ،عن ثقته في مؤطري الحجيج التونسيين، مؤكدا أن نجاح الموسم يرتبط بعملهم الميداني وحسن إدارتهم لمختلف الوضعيات، ومبينا أن الملتقى يهدف إلى تحديد منهجية العمل المثلى والبناء على الإيجابيات وتلافي النقائص المسجلة في المواسم السابقة.وأشار المدير العام المساعد لشركة الخدمات الوطنية والإقامات ،غسان العليوي إلى تقدم الاستعدادات اللوجستية، حيث تم اكتراء ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكي وخمسة فنادق بالمدينة المنورة في الصف الأول، إلى جانب تجهيز مخيم عرفة واختيار أفضل الخدمات بمخيم منى، داعيا المؤطرين إلى تكثيف التواصل مع الحجيج في تونس لتسهيل العمل الميداني بالبقاع المقدسة.كما أكد ممثل وزارة الصحة محمد السوسي حرص الوزارة على ضمان الإحاطة الصحية بالحجيج ومتابعة مختلف التحضيرات، فيما شدد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة نور الدين بن بوبكر على ضرورة التكاتف والعمل المشترك لتحقيق انتظارات الحجيج وحسن التعامل معهم ومواكبتهم في مختلف مراحل الحج.من جهته عبّر الرئيس التنفيذي لشركة إكرام الضيف السعودية سعود بن محمد الزيني ، عن اعتزاز مؤسسته بالشراكة مع مكتب حجاج تونس لتحقيق الهدف المشترك والمتمثّل في "حج ميسّر وخدمة راقية ورضى يليق بضيوف الرحمن"، مثمنا جهود بلادنا في خدمة الحجيج التي لا يعتبرها مجرّد عمل عادي فحسب بل هي رسالة وشرف ومسؤولية وتجربة إنسانية عظيمةوأفاد أن الموسم الجديد سيشهد نقلة نوعية في الإجراءات التنظيمية والتشغيلية لتجويد الخدمات داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد لتنفيد العديد من المبادرات الجديدة ومن اهمها مبادرة "الحاج بلا حقيبة "وتعني وصول حقيبة الحاج إلى مقرّ سكنه بيسر وسهولة وضمان حقوق الحاج وذلك عن طريق توحيد الرسائل الإرشادية والتوعوية وتحديث أساليب التواصل والتوعية للحاج و ضمان حصول الحاج على بطاقة "نسك" فور وصوله للمملكة سواء بمكة أو بالمدينة الى جانب مبادرة إدارة عملية تفويج الحجيج بمنشأة الجمرات حسب الجداول الزمنية بما يضمن سلامتهم وتعزيز التكامل الرقمي والتقني في جميع مراحل الحجوتضمن هذا الملتقى التكويني الذي انتظم بفضاء "كليوباترا" بقمرت ، بحضور ممثّل عن رئاسة الجمهوريّة وممثل عن وزارة الصحة فضلا عن ضيفين ممثلين لشركة إكرام الضّيف السعوديّة ،عروضا ومحاور تكوينية شملت الإجراءات التنظيمية لموسم الحج، وخصوصية مواقع المخيمات والطرقات المؤدية إليها ومبادئ الإسعافات الأولية وتأطير الحجيج بالفنادق، إضافة إلى عرض بعنوان "المسار المضيء للحاج" حول التنظيم والجاهزية البدنية والنزاهة الروحية والسلوكية في أداء المناسكذكرى