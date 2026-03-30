حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية

تسجل السينما التونسية حضورا لافتا ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية (مصر) التي افتتحت مساء الأحد 29 مارس وتتواصل إلى 5 أفريل 2026 تحت شعار "يوسف شاهين : حدوتة مصرية " تكريما للمخرج الراحل يوسف شاهين بمناسبة مائوية ميلاده.ويمثل السينما التونسية فيلمان في المسابقة الرسمية فضلا عن عروض متنوعة في عديد الأقسام. وتشهد المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة مشاركة الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" لأريج السحيري، الذي عرض في الافتتاح، فيما تشهد مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة فيلم "مكان أنتمي إليه" للمخرج يوسف هندوس.كما يشارك فيلم "أن نحلم، ربما" (إنتاج تونسي/ ألماني) لنضال قيقة ضمن مسابقة أفلام الدياسبورا، في عرضه العالمي الأول، علاوة على حضور السينما التونسية من خلال عروض أفلام في "قسم رسمي -خارج المسابقة" على غرار "نساء بورقيبة" لجمال دلالي و"صباط الغولة " للمخرج مختار العجيمي، الذي يقدم في عرضه الأول خارج تونس بعد عرضه ضمن أيام قرطاج السينمائية.وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ثلة من السينمائيين المبدعين وفي مقدمتهم المخرج مختار العجيمي والممثلة التونسية القديرة فاطمة بن سعيدان الى جانب المخرجة فاتو سيسيه (مالي) وشاكيل غوميدي (جنوب افريقيا) والناقد السينمائي تيارنو ابراهيما (الكامرون).