Babnet   Latest update 10:00 Tunis

حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6826174fc6ebe5.94119640_legijkqfnpohm.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 30 Mars 2026 - 09:54 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تسجل السينما التونسية حضورا لافتا ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية (مصر) التي افتتحت مساء الأحد 29 مارس وتتواصل إلى 5 أفريل 2026 تحت شعار "يوسف شاهين : حدوتة مصرية " تكريما للمخرج الراحل يوسف شاهين بمناسبة مائوية ميلاده.

ويمثل السينما التونسية فيلمان في المسابقة الرسمية فضلا عن عروض متنوعة في عديد الأقسام. وتشهد المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة مشاركة الفيلم التونسي "سماء بلا أرض" لأريج السحيري، الذي عرض في الافتتاح، فيما تشهد مسابقة الأفلام القصيرة مشاركة فيلم "مكان أنتمي إليه" للمخرج يوسف هندوس.


كما يشارك فيلم "أن نحلم، ربما" (إنتاج تونسي/ ألماني) لنضال قيقة ضمن مسابقة أفلام الدياسبورا، في عرضه العالمي الأول، علاوة على حضور السينما التونسية من خلال عروض أفلام في "قسم رسمي -خارج المسابقة" على غرار "نساء بورقيبة" لجمال دلالي و"صباط الغولة " للمخرج مختار العجيمي، الذي يقدم في عرضه الأول خارج تونس بعد عرضه ضمن أيام قرطاج السينمائية.


وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير ثلة من السينمائيين المبدعين وفي مقدمتهم المخرج مختار العجيمي والممثلة التونسية القديرة فاطمة بن سعيدان الى جانب المخرجة فاتو سيسيه (مالي) وشاكيل غوميدي (جنوب افريقيا) والناقد السينمائي تيارنو ابراهيما (الكامرون).
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326442

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 30 مارس 2026 | 11 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:09
18:42
15:56
12:31
06:08
04:40
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-7
16°-11
15°-10
14°-10
17°-10
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

Babnet

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

