كيبتو يتوج بنصف ماراطون برلين وتوقيت قياسي للألماني بيتروس
تُوّج العداء الكيني أندريا كيبتو بلقب نصف ماراطون برلين، بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 59 دقيقة و11 ثانية، متقدّمًا على مواطنه دينيس كيبكيموي الذي حلّ في المركز الثاني.
وجاء الألماني أمانال بيتروس في المركز الثالث بتوقيت 59 دقيقة و22 ثانية، محققًا رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا، بعدما حسّن توقيته بتسع ثوان مقارنة بنسخة العام الماضي.
تفوق إثيوبي في سباق السيداتفي سباق السيدات، أحرزت العداءة الإثيوبية ليكينا أميباو المركز الأول بزمن ساعة و05 دقائق و07 ثوان، مسجلة ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.
وحلت الكينيتان دايسيلاه جيرونو وفيرونيكا لوليو في المركزين الثاني والثالث بتوقيت 1س و05د و21ث و1س و05د و35ث على التوالي.
ومن جهتها، أنهت الألمانية إستر فايفر السباق في المركز الخامس، لتكون أول أوروبية تصل خط النهاية، مسجلة رقمًا قياسيًا شخصيًا ووطنيًا قدره 1س و07د و25ث.
مشاركة دولية واسعةوشهد نصف ماراطون برلين 2026 مشاركة أكثر من 40 ألف عداء وعداءة يمثلون 135 دولة، حيث مرّ السباق بعدة معالم بارزة في برلين، من بينها:
* عمود النصر
* قصر شارلوتنبورغ
* ساحة بوتسدام
ليُختتم عند بوابة براندنبورغ، أحد أبرز رموز العاصمة الألمانية.
