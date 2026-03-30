كيبتو يتوج بنصف ماراطون برلين وتوقيت قياسي للألماني بيتروس

تفوق إثيوبي في سباق السيدات



مشاركة دولية واسعة



تُوّج العداء الكيني أندريا كيبتو بلقب نصف ماراطون برلين، بعد أن أنهى السباق في زمن قدره، متقدّمًا على مواطنه دينيس كيبكيموي الذي حلّ في المركز الثاني.وجاء الألماني أمانال بيتروس في المركز الثالث بتوقيت، محققًا رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا، بعدما حسّن توقيته بتسع ثوان مقارنة بنسخة العام الماضي.في سباق السيدات، أحرزت العداءة الإثيوبية ليكينا أميباو المركز الأول بزمن، مسجلة ثالث أفضل توقيت في تاريخ السباق.وحلت الكينيتان دايسيلاه جيرونو وفيرونيكا لوليو في المركزين الثاني والثالث بتوقيتعلى التوالي.ومن جهتها، أنهت الألمانية إستر فايفر السباق في المركز الخامس، لتكون أول أوروبية تصل خط النهاية، مسجلة رقمًا قياسيًا شخصيًا ووطنيًا قدرهوشهد نصف ماراطون برلين 2026 مشاركة أكثر منيمثلون 135 دولة، حيث مرّ السباق بعدة معالم بارزة في برلين، من بينها:* عمود النصر* قصر شارلوتنبورغ* ساحة بوتسدامليُختتم عند بوابة براندنبورغ، أحد أبرز رموز العاصمة الألمانية.