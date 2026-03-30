وزير التشغيل يتفق مع نظيرته الجزائرية على إحداث لجنة مشتركة لوضع خطة عمل سنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها

اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، خلال جلسة عمل جمعته بوزيرة التكوين والتعليم المهني الجزائرية نسيمة أرحاب، يوم الجمعة الماضي بتونس، على إحداث لجنة فنية قطاعية مشتركة تتولى وضع خطة عمل سنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

كما اتفق الجانبان وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة مساء اليوم الأحد، على العمل على تفعيل اتفاقية التعاون بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، والمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين قاسي الطاهر الابيار.


وشمل الاتفاق أيضا، استكمال إجراءات إمضاء اتفاقية التوأمة بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين التونسي والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد الجزائري، ودراسة إمكانيات احداث مؤسسة تكوينية أو أكاديمية مهن مشتركة في إحدى المناطق الحدودية، فضلا عن وضع برنامج تعاون مشترك يهدف للاستفادة من التجربة التونسية في مجال التكوين التكميلي والاشهادي والتخصصي.


وتناولت الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التكوين المهني والتشغيل وريادة الاعمال، كما تم التطرق إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران في ختام اللقاء حرصهما على مزيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بما يستجيب لتطلعات الشباب ودعم التنمية الاقتصادية.
وتم عقد هذه الجلسة، التي حضرها سفير الجزائر بتونس وعدد من إطارات الوزارتين، في إطار اجتماع دولي رفيع المستوى احتضنته تونس يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان "نتعلم اليوم لنبني الغد: التميز والإنصاف من خلال مهارات الشباب"
وقد أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالمناسبة، تقريرها الإقليمي لعام 2025 حول التعليم والتكوين المهني والفني في بلدان المغرب العربي.
