Babnet   Latest update 22:13 Tunis

ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c98e4052ec39.78256768_qhiojnpfmlgke.jpg>
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 21:39
      
تسلمت ولاية تطاوين يوم الجمعة الماضي، 7 حافلات مزدوجة جديدة، خصصت 4 منها لفائدة وكالة تطاوين و3 لوكالة غمراسن.
وأفاد والي تطاوين أمير القابسى لدى إشرافه على موكب تسلم الحافلات، بأنه سيتم اقتناء 20 حافلة إضافية لفائدة جهة تطاوين قبل موفى سنة 2026، مذكرا بأنه تم سابقا تمكين الجهة من 4 حافلات في إطار تدخل استثنائي في الغرض بمجهودات من السلط الجهوية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.
وأضاف الوالي أنّه سيتم في فترة مقبلة، اقتناء وتخصيص 19 حافلة إضافية لفائدة جهة تطاوين منها 10 حافلات عادية و9 مكيفة، وذلك في إطار برنامج وطني للإستثمار.

وأبرز والي تطاوين أنّ هذا التعزيز يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل انتهجته الدولة يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتلبية حاجيات النقل المتزايدة بالجهة، بما يسهم في تحسين ظروف النقل لفائدة المواطنين، وتدعيم ربط المدن والقرى داخل الجهة وخارجها وبما ينعكس بالإيجاب على نجاعة خدمات هذا المرفق العمومي وتحسين أدائه.
وكانت الشركة الجهوية للنقل بمدنين التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين، تسلمت مساء يوم الجمعة الماضي، 24 حافلة مزدوجة اقتنتها في إطار صفقة أبرمتها وزارة النقل مع الصين، لتوزيعها على الولايتين بعدد 17 حافلة لولاية مدنين و7 حافلات لولاية تطاوين.
 

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326429

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-7
17°-11
15°-8
15°-7
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>