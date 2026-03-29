ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة

تسلمت ولاية تطاوين يوم الجمعة الماضي، 7 حافلات مزدوجة جديدة، خصصت 4 منها لفائدة وكالة تطاوين و3 لوكالة غمراسن.وأفاد والي تطاوين أمير القابسى لدى إشرافه على موكب تسلم الحافلات، بأنه سيتم اقتناء 20 حافلة إضافية لفائدة جهة تطاوين قبل موفى سنة 2026، مذكرا بأنه تم سابقا تمكين الجهة من 4 حافلات في إطار تدخل استثنائي في الغرض بمجهودات من السلط الجهوية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للولاية.وأضاف الوالي أنّه سيتم في فترة مقبلة، اقتناء وتخصيص 19 حافلة إضافية لفائدة جهة تطاوين منها 10 حافلات عادية و9 مكيفة، وذلك في إطار برنامج وطني للإستثمار.وأبرز والي تطاوين أنّ هذا التعزيز يندرج ضمن برنامج استثماري متكامل انتهجته الدولة يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات وتلبية حاجيات النقل المتزايدة بالجهة، بما يسهم في تحسين ظروف النقل لفائدة المواطنين، وتدعيم ربط المدن والقرى داخل الجهة وخارجها وبما ينعكس بالإيجاب على نجاعة خدمات هذا المرفق العمومي وتحسين أدائه.وكانت الشركة الجهوية للنقل بمدنين التي تغطي بخدماتها ولايتي مدنين وتطاوين، تسلمت مساء يوم الجمعة الماضي، 24 حافلة مزدوجة اقتنتها في إطار صفقة أبرمتها وزارة النقل مع الصين، لتوزيعها على الولايتين بعدد 17 حافلة لولاية مدنين و7 حافلات لولاية تطاوين.