فيلم صوفيا لظافر العابدين يتحصل على جائزة أفضل مخرج بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي

فاز المخرج والممثل التونسي ظافر العابدين بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه الروائي "صوفيا" في الدورة الثانية عشرة من مهرجان مانشستر السينمائي (MFF) في بريطانيا، حسب ما أعلنه المنظمون خلال حفل توزيع جوائز المهرجان.ويُعد فيلم "صوفيا" ثالث أفلام ظافر العابدين بعد فيلمي "غدوة" و"إلى ابني"، وهو فيلم إثارة عائلي يستكشف مخاطر وتوترات وأسرار قصة أب تونسي مُرحّل من المملكة المتحدة إلى تونس، تحاول بعد سنوات، شريكته وابنته العثور عليه.الفيلم من إنتاج شركتي "دابل إيه برودكشنز" و"نيو سبارتا برودكشنز"، والمصوّر بين تونس ولندن سنة 2024 ، يضم طاقمًا دوليًا من الممثلين التونسيين والبريطانيين، من بينهم هبة عبوك وقيس السبتي والممثلين البريطانيين جيسيكا براون فيندلي وأليكس ماكوين.يذكر أنّ المخرج ظافر العابدين، خريج مدرسة برمنغهام للخطابة والدراما، حاز على العديد من الجوائز منها جائزة "غولدن بي" لأفضل فيلم عن فيلم "لايف هاك" للمخرج رومان كوريغان، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم "سينثيسايزد" للبريطاني توماس تورغوس.بدأ ظافر العابدين مسيرته الفنية كممثل في المملكة المتحدة بأعمال عدة على غرار مسلسل "سبوكس" وفيلم "تشيلدرن أوف مان"، ثم انتشر من خلال الدراما العربية حيث كان بطل المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ليبرز اليوم في عالم الفنّ كمخرج رائد. حصل فيلمه الأول "غدوة" (2021) على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في القاهرة وفاز فيلمه الثاني "إلى ابني" (2023) بجائزة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.يذكر أنّ مهرجان مانشستر السينمائي الذي يحتفل بالسينما المستقلة في المملكة المتحدة انتظم في الفترة من 19 إلى 29 مارس 2026، وجمع برنامجهّ على امتداد 11 يوماً بين عروض الأفلام وفعاليات السجادة الحمراء ولقاءات مهنية. وقد أثبت هذا المهرجان، الذي اختُتمت دورته في استوديوهات أفيفا، دوره كمنصة للمواهب السينمائية العالمية الصاعدة.