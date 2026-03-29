Babnet   Latest update 20:03 Tunis

فيلم صوفيا لظافر العابدين يتحصل على جائزة أفضل مخرج بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c9753ec1e724.30695614_lijomgfpheknq.jpg>
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 19:48
      
فاز المخرج والممثل التونسي ظافر العابدين بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه الروائي "صوفيا" في الدورة الثانية عشرة من مهرجان مانشستر السينمائي (MFF) في بريطانيا، حسب ما أعلنه المنظمون خلال حفل توزيع جوائز المهرجان.

ويُعد فيلم "صوفيا" ثالث أفلام ظافر العابدين بعد فيلمي "غدوة" و"إلى ابني"، وهو فيلم إثارة عائلي يستكشف مخاطر وتوترات وأسرار قصة أب تونسي مُرحّل من المملكة المتحدة إلى تونس، تحاول بعد سنوات، شريكته وابنته العثور عليه.


الفيلم من إنتاج شركتي "دابل إيه برودكشنز" و"نيو سبارتا برودكشنز"، والمصوّر بين تونس ولندن سنة 2024 ، يضم طاقمًا دوليًا من الممثلين التونسيين والبريطانيين، من بينهم هبة عبوك وقيس السبتي والممثلين البريطانيين جيسيكا براون فيندلي وأليكس ماكوين.


يذكر أنّ المخرج ظافر العابدين، خريج مدرسة برمنغهام للخطابة والدراما، حاز على العديد من الجوائز منها جائزة "غولدن بي" لأفضل فيلم عن فيلم "لايف هاك" للمخرج رومان كوريغان، وجائزة أفضل ممثل عن فيلم "سينثيسايزد" للبريطاني توماس تورغوس.

بدأ ظافر العابدين مسيرته الفنية كممثل في المملكة المتحدة بأعمال عدة على غرار مسلسل "سبوكس" وفيلم "تشيلدرن أوف مان"، ثم انتشر من خلال الدراما العربية حيث كان بطل المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ليبرز اليوم في عالم الفنّ كمخرج رائد. حصل فيلمه الأول "غدوة" (2021) على جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي) في القاهرة وفاز فيلمه الثاني "إلى ابني" (2023) بجائزة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي.

يذكر أنّ مهرجان مانشستر السينمائي الذي يحتفل بالسينما المستقلة في المملكة المتحدة انتظم في الفترة من 19 إلى 29 مارس 2026، وجمع برنامجهّ على امتداد 11 يوماً بين عروض الأفلام وفعاليات السجادة الحمراء ولقاءات مهنية. وقد أثبت هذا المهرجان، الذي اختُتمت دورته في استوديوهات أفيفا، دوره كمنصة للمواهب السينمائية العالمية الصاعدة.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326423

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
17°-9
15°-7
15°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>