الاتحاد المنستيري يتقدم في نهائي البطولة بعد فوز صعب على شبيبة القيروان
افتتح الاتحاد الرياضي المنستيري سلسلة الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بانتصار ثمين على حساب شبيبة القيروان بنتيجة 78-75، في المباراة التي دارت بقاعة محمد المزالي بالمنستير.
وجاءت المواجهة متكافئة في أغلب فتراتها، حيث تبادل الفريقان التقدم، قبل أن يحسم الفريق المحلي اللقاء في اللحظات الأخيرة، مستفيدًا من دعم جماهيره وتركيزه في الدقائق الحاسمة.
برنامج بقية سلسلة النهائي* الجولة الثانية
الخميس 2 أفريل 2026
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
* الجولة الثالثة
الأحد 5 أفريل 2026
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري
* الجولة الرابعة
الخميس 9 أفريل 2026
قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان – الاتحاد المنستيري
* الجولة الخامسة (إن وجدت)
الأحد 12 أفريل 2026
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان
نظام التتويجيُتوّج بلقب البطولة الفريق الذي ينجح في تحقيق ثلاثة انتصارات خلال هذه السلسلة النهائية.
