قفصة: تنظيم التظاهرة الثقافية والرياضية والصحية "ربيع عليم" في دورتها الأولى بعمادة عليم بمعتمدية السند

Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 21:19
      
نظمت جمعية "روافد للتنمية"، اليوم الاحد بمنطقة منزل شيحاوي بعمادة عليم بمعتمدية السند من ولاية قفصة، تظاهرة "ربيع عليم" الرياضية والصحية والثقافية في دورتها الأولى تحت شعار "الفرحة تجمعنا".
وافاد رئيس لجنة تنظيم تظاهرة "ربيع عليم" عبد السلام عليمي بان هذه التظاهرة تضمنت برمجة ثرية ومتنوعة تجمع بين ثلاثة محاور أساسية هي الرياضة والصحة والثقافة باعتبارها ركائز بناء مجتمع سليم منفتح، مضيفا انه تم تنظيم ثلاثة ماراطونات لعدة فئات عمرية على مسافات 1 كلم، و6 كلم و10 كلم، إضافة إلى ورشات ثقافية في الشعر الشعبي والذكر البدوي تماشياً مع الطبيعة التراثية للمنطقة.
وأضاف عبد السلام عليمي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إنّ التظاهرة شهدت أيضاً تنظيم قافلة صحية شملت 14 اختصاصاً طبياً من بينها التصوير الطبي، وطب السكري والغدد وطب الكلى وطب المعدة والجهاز الهضمي وطب الامراض الجلدية وطب العيون وغيرها من الاختصاصات الأخرى إضافة إلى قيس ارتفاع ضغط الدم والسكري وذلك بالشراكة مع جمعية أطباء قفصة وعدد من الأطباء من الوطن القبلي والعاصمة تونس.

وأشار إلى أن فعاليات هذا النشاط كانت فرصة  كذلك للإعلان عن احداث النواة الأولى لتاسيس نادي للكشافة للصغار بمنطقة عليم، الذي سيمكن الأطفال من ممارسة هواياتهم إضافة إلى كونه سيكون حاضنة لصقل مواهبهم مبينا أنّ الهدف من تنظيم التظاهرة الرياضية والصحية والثقافية "ربيع عليم" هو كسر الحدود الجغرافية الضيقة وجمع مختلف القرى المجاورة لمنطقة عليم التابعة لمعتمدية السند في حدث موحّد يعزّز المشاركة المجتمعية.

ابراهيم
  • Radio Diwan
