Babnet   Latest update 20:03 Tunis

الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/CAF-logo.jpg>
Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 19:05
      
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” عن إدخال تغييرات جذرية على القوانين المنظمة للمباريات وآليات التحكيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وتقليص الأخطاء التحكيمية في المسابقات القارية.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن هذه الإصلاحات تأتي لضمان عدم تكرار الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.


وأكد موتسيبي أن “كاف” أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للحكام، بهدف رفع مستوى الاحترافية وتحسين جودة القرارات داخل المباريات.



وأشار إلى أن لجنة الاستئناف التابعة للكاف تُعد هيئة قضائية مستقلة، مبرزا أن القرار النهائي بشأن أزمة النهائي أصبح بيد المحكمة الرياضية الدولية، التي ستنظر في الملف خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن رئيس الكاف عزمه زيارة كل من السنغال والمغرب، في إطار تأكيد التزام الاتحاد القاري بالتعامل مع جميع الاتحادات الوطنية على قدم المساواة، واحترام مسارات التقاضي.


وكانت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد قررت سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي، بعد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية، واعتبار النتيجة 3-0 لصالح المغرب.

وتأتي هذه الإصلاحات في سياق محاولة استعادة الثقة في منظومة التحكيم الإفريقي بعد الجدل الذي رافق النهائي القاري الأخير.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326419

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 29 مارس 2026 | 10 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:08
18:41
15:56
12:31
06:10
04:42
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
17°-9
17°-9
15°-7
15°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>