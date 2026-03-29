الكاف يعلن إصلاحات تحكيمية بعد أزمة نهائي أمم إفريقيا 2025
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” عن إدخال تغييرات جذرية على القوانين المنظمة للمباريات وآليات التحكيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وتقليص الأخطاء التحكيمية في المسابقات القارية.
وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي أن هذه الإصلاحات تأتي لضمان عدم تكرار الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال.
وأكد موتسيبي أن “كاف” أبرم شراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة للحكام، بهدف رفع مستوى الاحترافية وتحسين جودة القرارات داخل المباريات.
وأشار إلى أن لجنة الاستئناف التابعة للكاف تُعد هيئة قضائية مستقلة، مبرزا أن القرار النهائي بشأن أزمة النهائي أصبح بيد المحكمة الرياضية الدولية، التي ستنظر في الملف خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن رئيس الكاف عزمه زيارة كل من السنغال والمغرب، في إطار تأكيد التزام الاتحاد القاري بالتعامل مع جميع الاتحادات الوطنية على قدم المساواة، واحترام مسارات التقاضي.
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد قررت سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025 من منتخب السنغال ومنحه للمنتخب المغربي، بعد انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية، واعتبار النتيجة 3-0 لصالح المغرب.
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق محاولة استعادة الثقة في منظومة التحكيم الإفريقي بعد الجدل الذي رافق النهائي القاري الأخير.
