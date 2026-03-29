جلسة عامة بالبرلمان الاثنين لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجهيز والاسكان

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الاثنين 30 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا.ويتضمن جدول الاعمال الجلسة توجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، حسب بلاغ للبرلمان.