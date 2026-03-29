مباريات ودية: النجم الساحلي ينهزم والإفريقي يحقق الفوز
انهزم النجم الساحلي مساء الأحد أمام نادي النصر الليبي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي احتضنها الملعب الأولمبي بسوسة، ضمن تحضيرات الفريقين للاستحقاقات القادمة.
ويحتل النجم الساحلي المركز السادس في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 34 نقطة، وسيواجه الترجي الرياضي في الجولة الرابعة والعشرين يوم السبت القادم بسوسة.
الإفريقي ينتصر بثنائيةفي المقابل، حقق النادي الإفريقي فوزا وديا على الخضراء الرياضية بنتيجة 2-0، في إطار تحضيراته لبقية مشوار البطولة.
وسجل هدفي الإفريقي كل من:
* تيني ويليس (دق 10)
* بسام الصرارفي (دق 37)
ويحتل النادي الإفريقي المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، وسيستضيف مستقبل قابس يوم الأحد القادم بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الجولة الرابعة والعشرين.
