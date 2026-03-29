Babnet

انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية

Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 17:56
      
انطلق اليوم الأحد 29 مارس 2026، في حدود الساعة منتصف النهار والنصف، البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية الجديدة التابعة للتلفزة التونسية، ضمن الاحتفال بستينية المؤسسة وانعكاسا لتوجهاتها نحو مزيد تطوير وتحديث واثراء منتوجها الإعلامي.

وتسعى هذه القناة إلى تعزيز المحتوى الرياضي وتوسيع خيارات المشاهدين، من خلال تقديم تغطية شاملة ومتنوعة لمختلف الاختصاصات، بما يستجيب لاهتمامات الجمهور التونسي ويواكب تطور المشهد الرياضي.


وستكون القناة الوطنية الرياضية منصة جامعة لمختلف الرياضات، حيث ستشمل في مرحلة أولى تغطية أبرز الرياضات الجماعية على غرار كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة، على أن يتم لاحقاً إدراج الرياضات الفردية ضمن شبكة برامجها.


ومن المنتظر أن يكون البث الرسمي للقناة مع أواخر شهر ماي المقبل، تزامناً مع الاحتفال بستينية التلفزة التونسية، في محطة رمزية تؤكد حرص المؤسسة على التجديد والانفتاح على مختلف المجالات.

وشهد اليوم الأول من البث التجريبي تقديم حصة خاصة امتدت لأكثر من ساعتين، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الرياضية، حيث تم التطرق إلى واقع وآفاق مختلف الاختصاصات، إلى جانب تقديم روبرتاجات حول الأحداث الرياضية الوطنية والدولية.

ويمثل إطلاق هذه القناة إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الوطني، من شأنها أن تعزز حضور الرياضة في الإعلام العمومي وتفتح آفاقاً أوسع أمام التغطية المتخصصة، بما يساهم في دعم الرياضة التونسية وإبراز مختلف اختصاصاتها.

عربسات بدر 8 الموقع 26 درجة شرقا الاستقطاب أفقي التردد 12643 ميجا هرتز سرعة الترميز 27500 معدل التصحيح 5/6#
