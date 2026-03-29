الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم:استقالة الأمين العام وسط فترة مضطربة للكرة الأفريقية

استقال فيرون موسينغو-أومبا الأمين العام للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم(الكاف) اليوم الأحد بعد دعوات ‌متكررة لإقالته وفي وقت تشهد فيه الرياضة اضطرابات ‌على مستوى القارة.وقال موسينغو-أومبا إنه ‌تقاعد، لكن رحيله يأتي وسط أزمة ثقة في قيادة الاتحاد القاري مع تزايد التداعيات الناجمة عن قرار تجريد السنغال من ⁠لقب كأس الأمم الأفريقية، والدعوات إلى إجراء تحقيق في مزاعم الفساد داخل "الكاف".وتصاعدت مؤخرا الانتقادات الموجهة له بسبب بقائه في منصب الأمين العام بعد تجاوزه ​سن التقاعد الإلزامي في الاتحاد البالغ 63 عاما، وذلك بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ⁠أيضا من أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف.وقال موسينغو-أومبا في بيان "بعد أكثر من 30 عاما من مسيرة مهنية دولية كرستها لتعزيز شكل ⁠مثالي من كرة القدم يجمع الناس معا، ويثقفهم ويصنع فرصا للأمل، قررت التنحي عن منصبي كأمين عام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتكريس نفسي لمشاريع أكثر شخصية."الآن بعد أن تمكنت من تبديد الشكوك التي بذل بعض الأشخاص جهودا كبيرة لإثارتها ضدي، يمكنني التقاعد براحة بال ودون قيود، تاركا الهيكل القاري أكثر ازدهارا من أي وقت مضى.وكان موسينغو-أومبا شخصية مثيرة للانقسام في "الكاف"، حيث اتهمه بعض الموظفين بصنع أجواء سامة في مكان العمل، رغم أن التحقيق الذي أجري ⁠عقب شكاوى الموظفين برأه من أي مخالفة.ويبلغ موسينغو-أومبا 66 عاما، ‌وولد في الكونغو لكنه مواطن سويسري وموظف سابق في الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، وكان زميلا لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا في الجامعة.و من المتوقع أن يترشح موسينغو-أومبا لمنصب رئيس اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم في الانتخابات التي ستجرى خلال الأشهر المقبلة.وإذا نجح، فسيدفعه ذلك للمنافسة على منصب رئيس الكاف في حال استقال موتسيبي لدخول عالم ‌السياسة في وطنه جنوب أفريقيا، حيث يُروج له ⁠كخليفة محتمل للرئيس سيريل رامابوسا لكن موتسيبي نفى ذلك.وفي وقت سابق هذا الشهر، اعترف موتسيبي بأن "الكاف" يواجه صعوبات بسبب تساؤلات حول نزاهته، وفي أعقاب الجدل الذي ‌أثير حول نهائي كأس الأمم الأفريقية، دعت حكومة السنغال إلى إجراء تحقيق دولي في إدارة الاتحاد القاري.وكان تجريد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية قرارا اتخذته لجنة الاستئناف التابعة ‌للكاف، لكنه ⁠أدى إلى إلحاق ضرر بالغ بصورة كرة القدم الأفريقية.وقال "الكاف" في وقت لاحق اليوم إن سامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات سيتولى منصب الأمين العام للاتحاد مؤقتا.