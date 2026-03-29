تونس تشارك في بطولة العالم للمبارزة للأصناف الشابة بستة عناصر

تشارك تونس في بطولة العالم للمبارزة التي ستقام بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل من 1 الى 9 افريل القادم بستة عناصر، وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الكاتب العام للجامعة التونسية للمبارزة وسام الكعبي.وأوضح الكعبي ان المشاركة التونسية ستكون مقتصرة على سلاحي السابر والفلوري مشيرا الى ان المنتخب التونسي سيتألف من ثنائي سلاح السابر ياسمين الرزقي التي ستخوض مسابقتي الفردي في صنفي الصغريات والوسطيات ومحمد الهادي غنجة الذي سيخوض بدوره مسابقة الفردي في صنفي الأصاغر والاواسط.وستكون تونس ممثلة في مسابقات سلاح الفلوري بكل من محمد ادريس فنيش الذي سيخوض مسابقة الفردي أواسط والثلاثي ياسمين السوسي ونوران بشير ونور الاسلام مشارك الذي سيخوض مسابقتي الفردي والفرق لدى فئة الوسطيات.وختم الكعبي ان المنتخب التونسي، الذي سيشد الرحال في اتجاه البرازيل انطلاقا من يوم غد الاثنين، تحت اشراف المدربين صهيب السكراني (سابر) وسفيان خليل (فلوري).