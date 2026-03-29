القصرين: المركز الطبي للديوانة ينظّم قافلة صحية متعددة الإختصاصات ببوزقام وسط إقبال لافت من المواطنين

نظّم المركز الطبي للديوانة التونسية، تحت إشراف وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، اليوم الأحد ، قافلة صحية متعدّدة الإختصاصات لفائدة متساكني عمادة بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية والمناطق والمدن المجاورة، وذلك بفضاء المدرسة الإعدادية بالمنطقة، في بادرة إنسانية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من مختلف الفئات العمرية.وشهدت القافلة مشاركة أكثر من 40 طبيباً في اختصاصات متنوعة، من بينها الطب العام، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، وأمراض المفاصل، وأمراض القلب، وطب الأعصاب، وأمراض العيون، وأمراض المجاري البولية، واختصاص الأنف والأذن والحنجرة، اضافة الى إجراء تقص لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.وأفادت العميد بالديوانة ومديرة المركز الطبي للديوانة بتونس نجوى بن مبروك، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن القافلة تندرج ضمن سلسلة من القوافل الصحية التي دأب المركز على تنظيمها بمختلف ولايات الجمهورية، وبيّنت أنّ ولاية القصرين تحتضن هذه المبادرة لأول مرة على أن تتواصل مستقبلاً وفق حاجيات الجهة، وأضافت أن الهدف الأساسي من القافلة الوصول إلى المواطن أينما كان وتقديم خدمات صحية متكاملة في كل شبر من تراب الجمهورية.وأبرزت أن القافلة وفّرت مختلف الإختصاصات الطبية الضرورية، إلى جانب تجهيزات حديثة بما يضمن إجراء الفحوصات في أفضل الظروف، فضلاً عن توزيع الأدوية مجاناً على المرضى المستفيدين، وأشارت إلى مساهمة عدد من مخابر صناعة الأدوية في دعم هذه القافلة من خلال توفير الأدوية اللازمة، في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتعزيز العمل الصحي التضامني.وفي ما يتعلق بمتابعة الحالات الصحية، أكدت بن مبروك سيتم التكفل بالمرضى الذين تستوجب حالاتهم رعاية إضافية، إمّا بالمركز الطبي للديوانة أو بالمستشفى العسكري، مع ضمان المتابعة إلى حين تحسن وضعهم الصحي.وبيّنت أن آخر قافلة نظمها المركز الطبي للديوانة كانت بمعتمدية شبيكلة من ولاية القيروان حيث مكّنت من إنجاز أكثر من 2500 عيادة، متوقعة أن يبلغ عدد المنتفعين بقافلة القصرين هذا المستوى أو يتجاوزه، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي شهدته منذ الساعات الأولى، بعد ان تجاوز عدد المنتفعين الألف إلى حدود منتصف النهار، مع تواصل تقديم الخدمات طيلة اليوم.كما لفتت المتحدثة إلى أن الإطار الطبي المشارك يضم أطباء من المركز الطبي للديوانة، إلى جانب أطباء من المستشفى العسكري ووزارة الداخلية، مما يعكس تكاملاً مؤسساتياً في خدمة الصحة العمومية ، مشيرة الى إمكانية تنظيم قوافل صحية أخرى بولاية القصرين، تبعاً لمدى الإقبال وحاجيات المتساكنين، في إطار دعم الحق في الصحة وتقريب الخدمات من المواطنين.