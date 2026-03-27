تمّ، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين المجمع الكيميائي التونسي والديوان الوطني للحماية المدنية، بهدف تعزيز السلامة والإجراءات الوقائية داخل مختلف وحدات الإنتاج والمنشآت التابعة للمجمع.ووفق بلاغ صادر عن المجمع الكيميائي التونسي، فإن "هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين في إرساء منظومة متكاملة لمراقبة المخاطر والوقاية منها، وتحسين مستوى الجاهزية للتدخل في حالات الطوارئ، بما يضمن حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على البيئة".وفي إطار هذا الاتفاق، سيجري تنظيم تمارين بيضاء بشكل دوري لمحاكاة الحوادث الصناعية، وذلك للتثبت من مدى جاهزية مختلف المتدخلين وتحسينها. كما سيتم إعداد برامج تكوين خاصة لفائدة أعوان وإطارات المجمع في مجالات السلامة، وإدارة الأزمات، والوقاية، والإسعافات الأولية. وسيساهم هذا الاتفاق كذلك في تعزيز تبادل الخبرات والكفاءات بين المؤسستين.وخلال مراسم التوقيع، أكد الطرفان أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في ترسيخ ثقافة الوقاية والتصرف الاستباقي في المخاطر، خاصة في مناطق إنتاج المجمع، وذلك وفق المعايير الوطنية والدولية في مجال السلامة الصناعية. كما اتفق الطرفان على وضع برنامج عمل مشترك لتحديد أولويات التدخل ومجالات التعاون خلال المرحلة القادمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.