فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يقدّر ب9،1 مليون دينار خلال جانفي 2026
سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، موفى جانفي 2026، فائضا بقيمة 9,1 مليون دينار، مقابل فائض بلغ 19,9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.
وقدّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ125 بالمائة.
تراجع الكميات وارتفاع الأسعاربلغت صادرات منتوجات الصيد البحري:
* 1,8 ألف طن بقيمة 45,7 مليون دينار
مقابل:
* 2,3 ألف طن بقيمة 49,7 مليون دينار خلال جانفي 2025
في المقابل، سجّلت أسعار التصدير ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة، ليبلغ المعدل:
* 26,1 دينار للكيلوغرام
مقابل 21,4 دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
أهم المنتجات المصدّرةتوزعت الصادرات حسب الكميات على:
* الأسماك: 1 ألف طن (55,7%)
* القشريات: 0,3 ألف طن (16,1%)
* المصبرات وشبه المصبرات: 0,34 ألف طن (23,4%)
أبرز الأسواق الخارجيةتوزعت الصادرات من حيث القيمة على أكثر من 20 وجهة، أبرزها:
* إيطاليا (35%)
* إسبانيا (18%)
* الجزائر (13%)
* كندا (7%)
ارتفاع الوارداتبلغت واردات منتوجات الصيد البحري:
* 6,4 ألف طن بقيمة 36,6 مليون دينار
مقابل:
* 5,7 ألف طن بقيمة 29,8 مليون دينار خلال جانفي 2025
كما ارتفع متوسط سعر التوريد بنسبة 7,8 بالمائة.
وجهة الوارداتتوجهت الواردات أساسا إلى:
* التصنيع: 82%
* تزويد السوق: 14%
* التسمين: 4%
ويعكس هذا التطور تراجعا في الفائض التجاري لقطاع الصيد البحري، رغم تحسن أسعار التصدير، نتيجة انخفاض الكميات المصدّرة وارتفاع الواردات.
وقدّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ125 بالمائة.
تراجع الكميات وارتفاع الأسعاربلغت صادرات منتوجات الصيد البحري:
* 1,8 ألف طن بقيمة 45,7 مليون دينار
مقابل:
* 2,3 ألف طن بقيمة 49,7 مليون دينار خلال جانفي 2025
في المقابل، سجّلت أسعار التصدير ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة، ليبلغ المعدل:
* 26,1 دينار للكيلوغرام
مقابل 21,4 دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
أهم المنتجات المصدّرةتوزعت الصادرات حسب الكميات على:
* الأسماك: 1 ألف طن (55,7%)
* القشريات: 0,3 ألف طن (16,1%)
* المصبرات وشبه المصبرات: 0,34 ألف طن (23,4%)
أبرز الأسواق الخارجيةتوزعت الصادرات من حيث القيمة على أكثر من 20 وجهة، أبرزها:
* إيطاليا (35%)
* إسبانيا (18%)
* الجزائر (13%)
* كندا (7%)
ارتفاع الوارداتبلغت واردات منتوجات الصيد البحري:
* 6,4 ألف طن بقيمة 36,6 مليون دينار
مقابل:
* 5,7 ألف طن بقيمة 29,8 مليون دينار خلال جانفي 2025
كما ارتفع متوسط سعر التوريد بنسبة 7,8 بالمائة.
وجهة الوارداتتوجهت الواردات أساسا إلى:
* التصنيع: 82%
* تزويد السوق: 14%
* التسمين: 4%
ويعكس هذا التطور تراجعا في الفائض التجاري لقطاع الصيد البحري، رغم تحسن أسعار التصدير، نتيجة انخفاض الكميات المصدّرة وارتفاع الواردات.
