Babnet   Latest update 20:01 Tunis

فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يقدّر ب9،1 مليون دينار خلال جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b73f1783b8c41.23476603_nqljfigoemphk.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 19:37
      
سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري، موفى جانفي 2026، فائضا بقيمة 9,1 مليون دينار، مقابل فائض بلغ 19,9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة.

وقدّرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ125 بالمائة.


تراجع الكميات وارتفاع الأسعار

بلغت صادرات منتوجات الصيد البحري:


* 1,8 ألف طن بقيمة 45,7 مليون دينار
مقابل:
* 2,3 ألف طن بقيمة 49,7 مليون دينار خلال جانفي 2025

في المقابل، سجّلت أسعار التصدير ارتفاعا بنسبة 22 بالمائة، ليبلغ المعدل:

* 26,1 دينار للكيلوغرام
مقابل 21,4 دينار في الفترة نفسها من السنة الماضية.

أهم المنتجات المصدّرة

توزعت الصادرات حسب الكميات على:

* الأسماك: 1 ألف طن (55,7%)
* القشريات: 0,3 ألف طن (16,1%)
* المصبرات وشبه المصبرات: 0,34 ألف طن (23,4%)



أبرز الأسواق الخارجية

توزعت الصادرات من حيث القيمة على أكثر من 20 وجهة، أبرزها:

* إيطاليا (35%)
* إسبانيا (18%)
* الجزائر (13%)
* كندا (7%)

ارتفاع الواردات

بلغت واردات منتوجات الصيد البحري:

* 6,4 ألف طن بقيمة 36,6 مليون دينار
مقابل:
* 5,7 ألف طن بقيمة 29,8 مليون دينار خلال جانفي 2025

كما ارتفع متوسط سعر التوريد بنسبة 7,8 بالمائة.

وجهة الواردات

توجهت الواردات أساسا إلى:

* التصنيع: 82%
* تزويد السوق: 14%
* التسمين: 4%

ويعكس هذا التطور تراجعا في الفائض التجاري لقطاع الصيد البحري، رغم تحسن أسعار التصدير، نتيجة انخفاض الكميات المصدّرة وارتفاع الواردات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326305

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-7
15°-8
17°-6
16°-11
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>