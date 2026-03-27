العيد الوطني للطفولة 2026: قاعة الأخبار بالعاصمة تحتضن أيّام 26 و27 و28 مارس معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة

يحتضن فضاء قاعة الأخبار بالعاصمة أيّام 26 و27 و28 مارس الجاري معرض الطفل والتكنولوجيات الآمنة، المنتظم ببادرة من المركز الوطني للإعلاميّة الموجّهة للطفل، بمناسبة العيد الوطني للطفولة الذي تحتفي به وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ هذه السنة تحت شعار "أطفال آمنون في الفضاء الرقمي..مسؤوليّة مشتركة".

و يتضمن المعرض الملتئم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية وجمعية "سيكورينات" Securinet، عديد الأجنحة لعرض المحامل الرقمية المنجزة في مجال حماية الأطفال من مخاطر الأنترنات وتقديم ارشادات رقمية مباشرة لفائدة الأولياء حول دعمهم في مرافقة ابحار أبنائهم على شبكة الأنترنات و ضمان نفاذهم الآمن إلى المنصّات الرقميّة.


كما تمّ بالمناسبة عرض محطات ورشة الأمان الرقمي من قبل الأطفال سفراء الأمان الرقمي إلى جانب تقديم تمارين سبرانية وألعاب تفاعلية حول مخاطر الأنترنات أمّنتها الوكالة الوطنية للسلامة السيبرانية.


ومن جهتها وفّرت جمعية "سيكورينات" باقة من التمارين حول التثبت من معايير السلامة المعتمدة على الأجهزة الذكية والحواسيب وأنظمة التشغيل.

يذكر أن المراكز الجهويّة للإعلامية الموجّهة للطفل بمختلف ولايات الجمهوريّة تنظّم بمناسبة العيد الوطني للطفولة أنشطة تحسيسيّة لفائدة الأطفال والأولياء والإطارات حول الأمان الرقمي والتربية الرقميّة الإيجابيّة.
