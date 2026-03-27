كرة القدم: برنامج المباريات الودية للأندية التونسية
تخوض عدة أندية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباريات ودية نهاية الأسبوع، انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة.
مباريات السبت 28 مارس 2026* مستقبل قابس × الترجي الجرجيسي
ملعب قابس
* مستقبل المرسى × شبيبة العمران
ملعب الشتيوي (الفرعي)
مباريات الأحد 29 مارس 2026* النادي الإفريقي × الخضراء الرياضية
ملعب الحديقة "أ"
* النجم الساحلي × النصر الليبي
الملعب الأولمبي بسوسة
* النادي الصفاقسي × نجم المتلوي
ملعب الطيب المهيري
مباريات السبت 28 مارس 2026* مستقبل قابس × الترجي الجرجيسي
ملعب قابس
* مستقبل المرسى × شبيبة العمران
ملعب الشتيوي (الفرعي)
مباريات الأحد 29 مارس 2026* النادي الإفريقي × الخضراء الرياضية
ملعب الحديقة "أ"
* النجم الساحلي × النصر الليبي
الملعب الأولمبي بسوسة
* النادي الصفاقسي × نجم المتلوي
ملعب الطيب المهيري
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326294