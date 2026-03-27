كاس تونس: برنامج مباريات الدور نصف النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة 2025-2026 غداة عملية القرعة التي تم سحبها مساء اليوم الجمعة :اتحاد الانصار-النادي الافريقيالاتحاد المنستيري- شبيبة القيراوان او جمعية الحمامات (في انتظار البت في الاثارة التي تقدمت بها جمعية الحمامات بعد فوز شبيبة القيروان على الميدان 63-86)