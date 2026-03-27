قفصة: جامعة قفصة تبرم اتفاقية شراكة  مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية

أبرمت جامعة قفصة، اول امس الأربعاء، اتفاقية شراكة مع المدرسة العليا للاساتذة بورقلة الجزائرية، تندرج ضمن انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والدولي، وفق ما ذكره رئيس الجامعة عمار حيدوري.وأضاف حيدوري في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاتفاقية تعتبر امتدادا للاتفاقيات المبرمة بين الجامعات الحدودية التونسية والجامعات الجزائرية ضمن "اتفاقية 5 زائد 5" ، وهي تتضمن تعاونا وتبادلا في مختلف المجالات للطلبة والاساتذة بين الجانبين تشمل البحث العلمي وتنظيم تظاهرات علمية.واوضح انه تمت برمجة تنظيم زيارات مشتركة في الاتجاهين بين جامعة قفصة والمدرسة العليا للاساتذة للطلبة والاساتذة في مجال التكوين والبحث العلمي وستكون الانطلاقة على المستوى الطلابي حيث سيتحول وفد من طلبة المعهد العالي لعلوم التربية والتعليم للمشاركة في تظاهرة علمية ستقام بالمدرسة العليا للاساتذة بورقلة.