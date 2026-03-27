المرصد التونسي للمياه (نوماد 08 ) ينظم ندوة صحفية يوم 31 مارس 2026 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 13:43
      
ينظم المرصد التونسي للمياه (نوماد 08 ) ندوة صحفية يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس العاصمة

ويأتي تنظيم هذه الندوة التي يشارك فيها كل الفاعلين والمهتمين بالشأن المائي والبيئي في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه والاعلان عن تفاصيل الملتقى الوطني للمياه في دورته الثانية


وسيتم، خلال اللقاء تقديم العدد الاول من مجلة المرصد التونسي للمياه وحوصلة شاملة لابرز اشكاليات المياه خلال سنة 2025 اضافة الى تقرير الراصد العربي حول الحق في الماء والتغير المناخي في تونس


الملتقى الوطني للماء في تونس (الدورة الثانية 2026) هو مبادرة تنظمها جمعية "نوماد 08" (المرصد التونسي للمياه) لتعزيز حوكمة المياه ومواجهة الأزمة الهيكلية. ويهدف الملتقى إلى تشخيص واقع الموارد المائية ومناقشة السياسات الفلاحية المستدامة وتقديم مقترحات عملية عبر لقاءات جهوية تحضيرية

يشار، الى أن تونس أحيت يوم الأحد 22 مارس 2026، اليوم العالمي للمياه واليوم الوطني للاقتصاد في الماء.

وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة شعار "حيثما تتدفق المياه، تنمو المساواة " لإحياء اليوم العالمي للمياه، ويركز هذا اليوم على أزمات المياه وترشيد الاستهلاك وحق الحصول على مياه شرب آمنة
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
