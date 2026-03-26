الرابطة الأولى: تقديم قمة النجم الساحلي والترجي إلى السبت 4 أفريل

برنامج الجولة 24



قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقديم موعد مباراةضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لتدور يومبداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالملعب الأولمبي بسوسة.وكان من المبرمج أن تُقام المباراة يوم الأحد 5 أفريل، قبل أن يتم تعديل موعدها.تُقام مباريات الجولة الرابعة والعشرين على ثلاث دفعات أيام، بداية من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:* ملعب عبد العزيز الشتيوي: مستقبل المرسى – الأولمبي الباجي* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – مستقبل سليمان* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – الترجي الرياضي* ملعب زويتن: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري* مركب جرجيس: الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – مستقبل قابس* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – نجم المتلويوتُعد مواجهة النجم الساحلي والترجي الرياضي أبرز مباريات الجولة، بالنظر إلى أهميتها في سباق المراتب المتقدمة.