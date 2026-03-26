الرابطة الأولى: تقديم قمة النجم الساحلي والترجي إلى السبت 4 أفريل

Publié le Jeudi 26 Mars 2026 - 18:30
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تقديم موعد مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي ضمن الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لتدور يوم السبت 4 أفريل 2026 بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالملعب الأولمبي بسوسة.

وكان من المبرمج أن تُقام المباراة يوم الأحد 5 أفريل، قبل أن يتم تعديل موعدها.


برنامج الجولة 24

تُقام مباريات الجولة الرابعة والعشرين على ثلاث دفعات أيام 3 و4 و5 أفريل 2026، بداية من الساعة 14:30، وفق البرنامج التالي:


الجمعة 3 أفريل 2026

* ملعب عبد العزيز الشتيوي: مستقبل المرسى – الأولمبي الباجي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – مستقبل سليمان

السبت 4 أفريل 2026

* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – الترجي الرياضي
* ملعب زويتن: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري
* مركب جرجيس: الترجي الجرجيسي – الملعب التونسي

الأحد 5 أفريل 2026

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – مستقبل قابس
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – نجم المتلوي

وتُعد مواجهة النجم الساحلي والترجي الرياضي أبرز مباريات الجولة، بالنظر إلى أهميتها في سباق المراتب المتقدمة.
