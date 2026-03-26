مكتب البرلمان يحيل مقترحات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان المختصة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بقصر باردو بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من قبل مجموعات من النواب إلى اللجان البرلمانية المختصة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وشملت الإحالات:


* مقترح قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، وأحيل إلى لجنة الحقوق والحريات.
* مقترح قانون بشأن تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، وأحيل إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.

* مقترح قانون لتنقيح وإتمام القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، وأحيل إلى لجنة التشريع العام.
* مقترح قانون لتعديل أحكام جبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، وأحيل إلى لجنة المالية والميزانية.
* مقترح قانون لإحداث بلدية “الكاف الغربية”، وأحيل إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

تنازع اختصاص ومقترحات إضافية

واصل المكتب النظر في مذكرة تتعلق بتنازع الاختصاص بشأن مقترح قانون لحماية نبتة البوسيدونيا، وقرر أن تتعهد به لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة أصالة، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة.

كما تم البت في إحالة ثلاثة مقترحات قوانين إلى لجنة قارة واحدة، حيث تقرر:

* تعهد لجنة الفلاحة أصالة بمقترح تنظيم حيازة وتداول اللواحم الأليفة، مع أخذ رأي لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
* تعهد لجنة الفلاحة كذلك بتنقيح قانون إحداث الشركة القومية لاستغلال المياه وتوزيعها، مع أخذ رأي لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
* تعهد لجنة الصناعة والتجارة أصالة بمقترح تنقيح قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة.

تقارير وهيئات

نظر المكتب أيضاً في مكتوب يتعلق بتعيين اللجنة المتعهدة أصالة بالتقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسنة 2023، وقرر تثبيت قرار سابق يقضي بإحالته إلى لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية ولجنة المالية والميزانية لإعداد تقرير مشترك.

كما تداول في تقريري لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتها إلى ولاية بنزرت، ولجنة الفلاحة بشأن زيارتها إلى ولايتي بنزرت وصفاقس، وقرر تعميم التقريرين على النواب وإحالة نسخ منهما إلى الحكومة.
