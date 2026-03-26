ترامب: دول الناتو لم ترد الانجرار معنا في الحرب على إيران ونحن أيضا لا نريد خوض حروبها

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله من أداء حلف شمال الأطلسي في سياق المواجهة مع إيران.

وأكد ترامب في حديث للصحفيين على هامش اجتماع لإدارته أن دول الحلف لم ترغب في الانخراط إلى جانب واشنطن في هذا الصراع.


وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل كبيرة من الناتو"، مضيفا أن الحلف "لم يفعل شيئا على الإطلاق" خلال التصعيد الجاري.


وفي لهجة لافتة، أشار إلى أن واشنطن بدورها "لا تريد الانجرار إلى حروب الناتو"، في إشارة إلى تراجع متبادل في الالتزامات بين الطرفين، ما يعكس توترا غير مسبوق في العلاقات داخل التحالف الغربي.
الخميس 26 مارس 2026 | 7 شوال 1447
