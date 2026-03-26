صادرات التمور التونسية تسجل نموا في الكميات والعائدات خلال موسم 2025 / 2026
سجّلت صادرات التمور التونسية خلال الخمسة أشهر الأولى من موسم 2025 / 2026 ارتفاعا ملحوظا، حيث زادت الكميات المصدّرة بنسبة 4,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق.
وبلغت الصادرات 94,1 ألف طن، شكّل صنف “دقلة النور” منها نحو 85,2 بالمائة، وفق بيانات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة.
كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 4,5 بالمائة لتبلغ حوالي 607,8 مليون دينار مقابل 581,8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وهو ما يعكس تزايد الطلب العالمي على التمور التونسية.
وعلى مستوى الأسعار، سجّل معدل سعر التمور في شهر فيفري 2026 نحو 6,28 دينار للكيلوغرام، بزيادة قدرها 4,4 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2025. وبلغ السعر المتوسط لصنف “دقلة النور” حوالي 6,96 دينار للكيلوغرام، مسجلا نموا بنسبة 3,9 بالمائة.
وفي ما يتعلق بالتمور البيولوجية، شهدت الصادرات نموا لافتا، حيث تم تصدير 4761,6 طن بقيمة تقارب 48,6 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 26,1 بالمائة في الكميات و38,9 بالمائة في العائدات مقارنة بالموسم الفارط، وهو ما يؤكد تنامي الإقبال على المنتجات البيولوجية التونسية في الأسواق الدولية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326211