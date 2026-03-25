محكمة الاستئناف بتونس تقر عقد الجلسات الاستئنافية لقضايا الإرهاب عن بعد خلال أفريل
أفادت محكمة الاستئناف بتونس بأن الجلسات الخاصة بالقضايا الجنائية الاستئنافية المنشورة بالدائرة الجنائية عدد 27 (إرهاب)، والمبرمجة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 30 أفريل 2026، ستنعقد وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.
وجاء في إعلام موجّه من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، أن هذا القرار اتُّخذ لوجود خطر حقيقي، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية للفرع.
وأوضحت المحكمة أن اعتماد هذه الصيغة سيستمر إلى حين البت في القضايا المعنية، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وكذلك إلى الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يتيح إمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326141