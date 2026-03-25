Babnet   Latest update 16:49 Tunis

الدورة الرابعة للقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية تنعقد الخميس 26 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c3fd6425acd8.57389998_leoqknpmfgihj.jpg>
Publié le Mercredi 25 Mars 2026 - 16:49
      
أعلن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية عن تنظيم الدورة الرابعة من اللقاءات القطاعية، المخصصة هذه السنة لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية، غدا الخميس 26 مارس 2026، تحت شعار: " المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية شريككم الاستراتيجي لإنجاح الانتقال الطاقي والبيئي".

وأوضح المركز، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن هذا الحدث السنوي يتمحور حول ورشات تفكير كل منها مخصصة لمجموعة متجانسة من الخدمات والعروض المقدمة من قبل المركز لفائدة المؤسسات الصناعية وذات العلاقة بالصناعة في القطاع المعني باللقاء، حيث يتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الفنية والقانونية والاستراتيجية لتحديد النقاط والجوانب التي يمكن تحسينها وتطويرها بطرق تعتمد على الابتكار لتحسين الأداء فيها، وذلك بطريقة تشاركية بين المركز والمؤسسات الصناعية، وبين المجمعات القطاعية  والمختبرات البحثية المتخصصة، والمؤسسات المساندة الفنية ذات العلاقة.


ويهدف هذا الحدث الى تعزيز الشراكات المستدامة بين الفاعلين العموميين والخواص، من خلال تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات والفرص الخاصة بكل قطاع صناعي.  ومن خلال هذه المناقشات، يسعى المركز إلى بلورة مشاريع مشتركة مع ضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لفائدة القطاع.


 وتندرج هذه الدورة في سياق وطني ودولي يتميز بتسارع سياسات الانتقال الطاقي والبيئي وتزايد المتطلبات المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع الصناعي ودخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ اضافة الى تنامي متطلبات النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري وتعزيز تنافسية مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونيك من خلال إدماج حلول مبتكرة ومستدامة.
كما يهدف هذا الموعد إلى توطيد الروابط بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع العمل على بلورة حلول عملية ومستدامة تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما من شأنه دعم إنجاز مشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر طويل المدى.
وأكد المصدر ذاته أن هذه اللقاءات تمثل منصة حقيقية للتشبيك وتبادل الخبرات، كما تسعى إلى تعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاق تعاون جديدة بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصناعية.
وأشار المركز إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن سياق وطني ودولي يتسم بتسارع سياسات الانتقال الطاقي والبيئي، وارتفاع متطلبات إزالة الكربون، إلى جانب دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ، وهو ما يفرض على المؤسسات الصناعية مزيدا من التكيّف والابتكار.

كما ترمي هذه التظاهرة إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية، عبر إدماج حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري.
ومن المنتظر أن تفضي هذه اللقاءات إلى إطلاق مشاريع تعاونية تجمع بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والهياكل العمومية، والمنظمات، إضافة إلى الشركات الكبرى، فضلا عن بلورة التزامات واضحة وقابلة للقياس لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن موائد التفكير.
يُذكر أن هذه المبادرة تتواصل بعد نجاح الدورة الأولى التي انتُظمت في فيفري 2025، في إطار سعي المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الحوار وتبادل الخبرات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326140

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 25 مارس 2026 | 6 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:37
15:54
12:32
06:16
04:49
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet19°
18° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-8
14°-8
14°-7
17°-7
16°-7
  • Avoirs en devises 25014,6
  • (24/03)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39059 DT
  • (24/03)
  • 1 $ = 2,93725 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/03)     858,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/03)   28561 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>