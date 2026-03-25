الدورة الرابعة للقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية تنعقد الخميس 26 مارس 2026

أعلن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية عن تنظيم الدورة الرابعة من اللقاءات القطاعية، المخصصة هذه السنة لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية، غدا الخميس 26 مارس 2026، تحت شعار: " المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية شريككم الاستراتيجي لإنجاح الانتقال الطاقي والبيئي".وأوضح المركز، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن هذا الحدث السنوي يتمحور حول ورشات تفكير كل منها مخصصة لمجموعة متجانسة من الخدمات والعروض المقدمة من قبل المركز لفائدة المؤسسات الصناعية وذات العلاقة بالصناعة في القطاع المعني باللقاء، حيث يتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع الفنية والقانونية والاستراتيجية لتحديد النقاط والجوانب التي يمكن تحسينها وتطويرها بطرق تعتمد على الابتكار لتحسين الأداء فيها، وذلك بطريقة تشاركية بين المركز والمؤسسات الصناعية، وبين المجمعات القطاعية والمختبرات البحثية المتخصصة، والمؤسسات المساندة الفنية ذات العلاقة.ويهدف هذا الحدث الى تعزيز الشراكات المستدامة بين الفاعلين العموميين والخواص، من خلال تسليط الضوء على التحديات والاحتياجات والفرص الخاصة بكل قطاع صناعي. ومن خلال هذه المناقشات، يسعى المركز إلى بلورة مشاريع مشتركة مع ضمان تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس لفائدة القطاع.وتندرج هذه الدورة في سياق وطني ودولي يتميز بتسارع سياسات الانتقال الطاقي والبيئي وتزايد المتطلبات المتعلقة بإزالة الكربون من القطاع الصناعي ودخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ اضافة الى تنامي متطلبات النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري وتعزيز تنافسية مؤسسات قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونيك من خلال إدماج حلول مبتكرة ومستدامة.كما يهدف هذا الموعد إلى توطيد الروابط بين الفاعلين من القطاعين العام والخاص، مع العمل على بلورة حلول عملية ومستدامة تستجيب لمتطلبات المرحلة، بما من شأنه دعم إنجاز مشاريع قابلة للتنفيذ وذات أثر طويل المدى.وأكد المصدر ذاته أن هذه اللقاءات تمثل منصة حقيقية للتشبيك وتبادل الخبرات، كما تسعى إلى تعزيز الشراكات القائمة وفتح آفاق تعاون جديدة بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصناعية.وأشار المركز إلى أن هذه الدورة تندرج ضمن سياق وطني ودولي يتسم بتسارع سياسات الانتقال الطاقي والبيئي، وارتفاع متطلبات إزالة الكربون، إلى جانب دخول آلية تعديل الكربون على الحدود حيز التنفيذ، وهو ما يفرض على المؤسسات الصناعية مزيدا من التكيّف والابتكار.كما ترمي هذه التظاهرة إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والميكاترونية، عبر إدماج حلول مبتكرة ومستدامة، وتعزيز النجاعة الطاقية والاقتصاد الدائري.ومن المنتظر أن تفضي هذه اللقاءات إلى إطلاق مشاريع تعاونية تجمع بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والهياكل العمومية، والمنظمات، إضافة إلى الشركات الكبرى، فضلا عن بلورة التزامات واضحة وقابلة للقياس لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن موائد التفكير.يُذكر أن هذه المبادرة تتواصل بعد نجاح الدورة الأولى التي انتُظمت في فيفري 2025، في إطار سعي المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى ترسيخ مقاربة تشاركية قائمة على الحوار وتبادل الخبرات.